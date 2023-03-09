Aksaray’da 4 evi soyan ve 16 suç kaydı olan hırsız tutuklandı Aksaray’da 4 ayrı evden hırsızlık olayına karışan ve 16 suç kaydı bulunan hırsız polisin operasyonuyla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Aksaray'da ayrı mahallelerde 4 ayrı eve giren hırsız, yakayı ele verdi.. Hırsızlık olayları Coğlaki, Fatih, Ereğlikapı ve Çerdiğin Mahallelerinde meydana geldi. 4 ayrı evde yaşanan hırsızlık olayının ardından geniş çaplı araştırma ve inceleme başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hırsızın peşine düştü. Kimliği tespit edilen hırsız yakalandı Yapılan çalışmalar çerçevesinde güvenlik kameralarından yola çıkan polis ekipleri 4 ayrı evi de bir şahsın soyduğunu belirledi. Bunun üzerine şahsın kimliğini tespit eden polisler T.T. (30) isimli şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Çok geçmeden şahsın bulunduğu adresi belirleyen ekipler Coğlaki Mahallesi'nde bir ikamete yönelik gerçekleştirdiği operasyonda şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Tutuklandı Emniyetteki sorgusunda 16 ayrı suç kaydı olduğu belirlenen T.T. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.