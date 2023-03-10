Aksaray'da alkollü yakalanan sürücü: Alkollüyüm ama o kadar değil Aksaray’da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalanırken, konuşmakta bile güçlük çeken sürücü 2.53 promil alkollü çıktı.

Alkollü sürücü ile polis arasında yaşanılan trajikomik diyaloglara bir yenisi daha eklendi.

Bu kez adres Aksaray.

Ereğli Kapı Mahallesi, Atatürk Bulvarı üzerinde yaşanan olayda, rutin devriye atan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekibi durumundan şüphelendiği 68 EC 844 plakalı hafif ticari araç sürücüsüne “Dur” ihtarında bulundu.

Polisten kaçtı

Polisin ihtarı üzerine durmayan sürücü gaza basıp kaçmak istedi. Aracın durmaması üzerine polis ekipleri aracı takibe alarak haber merkezine aracın plakasını bildirip takibe devam etti.

Kurtuluş Kavşağı'ndan Laleli Mahallesi istikametine dönüş yapan sürücü kısa süren kovalamaca sonucu Kurtuluş Mahallesi Laleli Caddesi üzerinde alındı.

Konuşmakta güçlük çeken sürücü, polisleri 40 dakika uğraştırdı

Araçtan inmeyen ve konuşmakta bile güçlük çeken sürücü İsa G.’nin (56) alkollü olduğu her halinden belli olurken, trafik polisleri sürücüye alkolmetre uzattı.

Uzun süre alkolmetreye üflemeyen sürücü İsa G. yaklaşık 40 dakika süren zorlu mücadelenin sonunda alkolmetreye üflemeyi başardı.

"Alkollüyüm ama o kadar değilim" dedi, 2.53 promil çıktı

Gazetecilerin “Neden alkollü araç kullanıyorsunuz?” sorusuna “Ben kullanmıyorum, direksiyona ben geçtim, arkadaş diğer tarafa geçti. Beraber içki içtik. Ben alkollüyüm, kullanıyorum ama o kadar değilim” diye güçlükle cevap veren sürücü İsa G. yapılan alkol testinde 2,53 promil alkollü çıktı.

Araç bağlandı, sürücüye para ceza uygulandı

Adli tahkikat için sürücü İsa G. Asayiş Şubesi ekiplerince hastaneye götürülürken, araç bağlanarak otoparka çektirildi. Ehliyetine 6 ay süreyle el konulan sürücüye alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64 TL para cezası kesildi.