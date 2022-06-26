Aksaray'da Kültür Park'taki bir işletmeci tarafından barınakta tutulan deve kuşu, yerinden çıkarak kafe bahçesindeki kadın müşteriyi kovaladı.

Aksaray'da bulunan Kültür Park'ta bulunan bir kafenin bahçesinde meydana gelen olayda, kafe çalışanı barınakta sergiledikleri deve kuşuna yem bıraktıktan sonra kapıyı açık unuttu.

Kadın müşteriyi kovaladı

Kapıdan çıkan deve kuşu, bahçedeki müşterilerden Kardelen Nur Yüce'yi kovalamaya başladı. Yüce’nin peşinden gelen deve kuşundan panikle kaçma anı da çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Aksaray'da barınağından kaçan deve kuşu, kadın müşteriyi kovaladı VİDEO

Görevliler ve diğer müşteriler müdahale etti

DHA'nın haberine göre, durumu fark eden görevliler ve diğer müşteriler, müdahale edip deve kuşunu tekrar barınağa götürdü.