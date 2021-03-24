Aksaray'da bir baba-oğul korona olduklarını otobüste öğrendi

Aksaray'da bir baba-oğul korona olduklarını otobüste öğrendi

Ankara'da koronavirüs testi yaptırıp, Şanlıurfa'ya gitmek için otobüse binen baba-oğul, pozitif olduklarını yolcu otobüsündeyken öğrenince, karantinaya alındı.

Araf Akkurt ve oğlu Aslan Akkurt, saat 11.00 sıralarında, Ankara Keçiören'de koronavirüs testi yaptırdı. Baba- oğul, saat 13.00'te ise memleketleri Şanlıurfa'ya gitmek için yolcu otobüsüne bindi. Bu sırada pozitif olan test sonuçları bildirilmek istenen baba ve oğlunun otobüsle seyahat ettiği ve Aksaray'a yaklaştıkları belirlendi.

OTOBÜSTEN İNDİRİLİP KARANTİNAYA ALINDILAR

Bunun üzerine Aksaray Emniyet Müdürlüğü'ne haber verildi. Polis ekipleri, otobüs şoförü Müslim Elçioğlu'na ulaşıp, durumu anlattı. Elçioğlu da polise Aksaray Şehirler Arası Terminali'ne yaklaştığını belirtti. Baba ve oğul, terminalde durdurulan otobüsten indirildi.

Koronavirüs testi pozitif çıkan baba ve oğlu, Aksaray'da yolcu otobüsten indirilip karantinaya alındı

3 BİN 150'ŞER LİRA CEZA UYGULANDI

Karantinaya alınmak üzere ambulansla Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurda götürülen baba ve oğluna, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.

"SONUÇLAR YARIN ÇIKACAK DEDİLER"

Test sonucundan haberdar olmadıklarını belirten Araf Akkurt, ''Bugün saat 11.00'de Keçiören'de test olduk ve sonuçların yarın çıkacağını belirttikleri için Şanlıurfa'ya, evimize gidiyorduk'' dedi. Belediye ekipleri ise otobüsü dezenfekte etti.





