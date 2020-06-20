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    Aksaray'da çarptığı araca 'çarpan benim' notu bıraktı

    Park halindeki otomobile çarpan bir sürücü, polis ekipleriyle beraber aradığı aracın sahibine ulaşamayınca üzerine not bıraktı.
    • İHA
    • 20.06.2020 - 15:14
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    Aksaray'da çarptığı araca 'çarpan benim' notu bıraktı

    Aksaray'ın Nakkaş Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda, park halindeki olan araca çarparak aynasını kıran sürücü, kazanın ardından aracını yolun kenarına park etti.

    Otomobilin sahibine ulaşamayan sürücü polise haber verdi.

    ARACIN SAHİBİNE ULAŞAMADILAR

    Olay yerine gelen polis ekiplerine araca çarptığını ve otomobilin masraflarını karşılamak için sahibine ulaşmak istediğini söyleyen sürücü, bu kez polis ekipleri ile birlikte aracın sahibini aradı.

    Çarptığı aracın sahibine ulaşamayınca “Aracınıza çarpan benim” notu bıraktı -4

    "ARACINIZA ÇARPAN BENİM"

    Polis ekiplerinin de araç sahibine ulaşamaması üzerine sürücü, bir kağıda, "Aracınıza çarpan benim. Tüm masrafınızı karşılayayım.” notunu bırakarak, telefon numarasını yazdı.

    Polis, oradan ayrılan sürücünün ardından notun ıslanmaması için şeffaf bir poşet içerisine koyarak aracın cam ve sileceğinin arasına yerleştirdi.

    Çarptığı aracın sahibine ulaşamayınca “Aracınıza çarpan benim” notu bıraktı -1

    Çarptığı aracın sahibine ulaşamayınca “Aracınıza çarpan benim” notu bıraktı -2

    Çarptığı aracın sahibine ulaşamayınca “Aracınıza çarpan benim” notu bıraktı -5

    Çarptığı aracın sahibine ulaşamayınca “Aracınıza çarpan benim” notu bıraktı -6

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