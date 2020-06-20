Aksaray'da çarptığı araca 'çarpan benim' notu bıraktı

Park halindeki otomobile çarpan bir sürücü, polis ekipleriyle beraber aradığı aracın sahibine ulaşamayınca üzerine not bıraktı.

Aksaray'ın Nakkaş Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda, park halindeki olan araca çarparak aynasını kıran sürücü, kazanın ardından aracını yolun kenarına park etti.

Otomobilin sahibine ulaşamayan sürücü polise haber verdi.

ARACIN SAHİBİNE ULAŞAMADILAR

Olay yerine gelen polis ekiplerine araca çarptığını ve otomobilin masraflarını karşılamak için sahibine ulaşmak istediğini söyleyen sürücü, bu kez polis ekipleri ile birlikte aracın sahibini aradı.

"ARACINIZA ÇARPAN BENİM"

Polis ekiplerinin de araç sahibine ulaşamaması üzerine sürücü, bir kağıda, "Aracınıza çarpan benim. Tüm masrafınızı karşılayayım.” notunu bırakarak, telefon numarasını yazdı.

Polis, oradan ayrılan sürücünün ardından notun ıslanmaması için şeffaf bir poşet içerisine koyarak aracın cam ve sileceğinin arasına yerleştirdi.











