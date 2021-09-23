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    Aksaray’da huzur güven uygulaması

    Aksaray'da Asayiş Şubesi ve Trafik Şubesi ekiplerince il genelinde yapılan huzur ve güven uygulamasında 3 bin 724 araç, 5 bin kişi denetlendi.
    • İHA
    • 23.09.2021 - 23:33
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    Aksaray’da huzur güven uygulaması

    Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde alınan arama kararı doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kent genelinde farklı noktalarda Genel Asayiş Uygulamaları ve Dinamik Pandemi Denetimleri gerçekleştirildi.

    3 BİN 724 ARAÇ DENETLENDİ, 9 KİŞİ YAKALANDI

    Huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla düzenlenen uygulamalarda 5 bin 1 kişinin Genel Bilgi Taraması kontrolü yapılırken 3 bin 724 araç denetlendi. Uygulamalar sonucunda UYAP kaydı bulunan 9 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

    Aksaray’da huzur güven uygulaması #1

    TABANCA, BIÇAK VE UYUŞTURUCU MADDELER ELE GEÇİRİLDİ

    Araç ve kişilerin üzerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 47 adet fişek, 3 adet kurusıkı tabanca, 2 adet bıçak, 67 gram metamfetamin maddesi, 15 gram eroin ve 7 buçuk gram esrar maddesi ele geçirildi.

    Aksaray’da huzur güven uygulaması #2

    861 SÜRÜCÜYE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI, 17 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

    Huzur ve güvenin sağlanmasının yanı sıra dinamik pandemi uygulaması yapıldı. Pandemi denetimlerinde 4 bin 893 kişinin HES kodu sorgulanırken herhangi bir riskli kişiye rastlanılmadı. Trafik yönünden kontrol edilen ve eksikliği görülen 861 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanırken, 17 araç trafikten men edildi.

    Aksaray Emniyet Müdürlüğü resmi internet sitesinden, “Vatandaşlarımızın huzur ve emniyeti için ekiplerimizce şehrimizin muhtelif noktalarında şok denetimler ve uygulamalar kararlılıkla devam edecektir” açıklamasıyla kamuoyu bilgilendirdi.

    Aksaray’da huzur güven uygulaması #3

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    Aksaray’da huzur güven uygulaması #5

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    Aksaray’da huzur güven uygulaması #8

    Aksaray’da huzur güven uygulaması #9

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