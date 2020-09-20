Aksaray'da iki kardeş, koronavirüs nedeniyle aynı düğünde evlendi

Salgın sebebiyle iki ayrı düğünden vazgeçtiklerini belirten kardeşler, "Hem nikah hem de düğünü birarada yapmak bize nasip oldu" dedi.

Trabzon'da görevli uzman çavuş Samet Demirtaş ile Mardin'de çalışan polis memuru kardeşi Abdulhamit Demirtaş, pandemi nedeniye düğünlerini birlikte yapma kararı aldı.

Samet ve Emine Demirtaş ile Abdulhamit ve Yeşim Demirtaş çiftlerinin nikahı Aksaray'da kıyıldı.

Az sayıda davetlinin katıldığı düğün, nikah ve takı merasiminin ardından sona erdi.

"HERKESE NASİP OLMAZ"

Pandemi nedeniyle 2 ayrı düğün yerine tek düğün yapmanın daha uygun olacağını düşündüklerini belirten Samet Delirtaş, ''Kardeşim de Mardin’de polis olarak görev yapıyor. Düğünlerimiz farklı tarihlerde olacaktı. Pandemi dolayısıyla 2 ayrı düğün yapmak yerine tek düğün yapmaya karar verdik. Böyle abi-kardeş çifte düğün de herkese nasıp olmaz. Abi kardeş hem nikah hem de düğünü birarada yapmak bize nasip oldu.” dedi.

"BİRAZ ÜZÜLDÜK AMA..."

Eşi Emine Demirtaş ise, ''Çok mutluyum. Böyle çiftte bir düğün bize nasip oldu. Pandemi bizi etkileyeceğini düşünerek böyle bir karar aldık. Sakin bir düğün olduğu için biraz üzüldük ama sevgili dostlarımız da bizi yalnız bırakmayınca çok mutlu olduk ve çifte düğün heyecanı yaşadık.” diye konuştu.

"ÇOK KARŞILAŞILAN BİR DURUM DEĞİL"

Kardeşlerin nikahını kıyan Aksaray Belediye Başkanı Enver Dinçer de, ''İki kardeşin aynı ayda nikah merasimini gerçekleştirmek çok karşılaştığımız bir durum değil. İki kardeş olan gençlerin nikahını kıydım. Rabbim haklarında hayırlısını versin, bir ömür boyu mutluluklar diliyorum.'' dedi.



