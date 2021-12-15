Aksaray'da işleri açılsın diye Batman kostümüyle su satmaya başladı

Satışlarını artırmak isteyen su satıcısı; Batman, Süpermen ve Örümcek Adam kostümleriyle satışa çıkıyor.

Aksaray'da 10 yıldır su bayisi işleten Adem Yılmaz'ın, son dönemlerde satışları azaldı.

Yılmaz, hem azalan satışları artırmak hem de dikkat çekmek amacıyla su dağıtımlarını çizgi film karakterlerinin kıyafetleriyle yapıyor.

Her gün farklı kostümler giyerek siparişlerini dağıtan Yılmaz, giydiği kostümlerden müşterilerinin de memnun kaldığını söylüyor.

"İŞLERİMİZDE CİDDİ MANADA ARTIŞ OLDU"

İşlerinin arttığını söyleyen Yılmaz, "Müşterilerimiz çok memnun kaldı. Biz de kahraman kostümlerini artırdık. Bir gün 'Batman', diğer gün 'Süpermen' kostümü giyiyoruz. Bu duruma çocuklar çok sevindi. İlk başta müşterilerimiz şaşırdı ancak işlerimizde ciddi manada artma oldu. Geri dönüşleri çok iyi oldu, memnunuz. Yılbaşı yaklaşıyor. Noel Baba kıyafetimiz var. İnşallah onunla dağıtmaya başlayacağız. Elimizde 7-8 çeşit kostüm var. Her gün farklı bir kıyafet giyerek dağıtımlarımızı yapıyoruz." dedi.

"BAŞTA YADIRGADIM, SONRA ALIŞTIM"

Müşterilerden Tunahan Öcal ise "Bu durumu ilk başta yadırgadım. Ancak sonra alıştım." dedi.





























