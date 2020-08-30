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- Aksaray'da saz çalıp türkü söyleyen polis binlerce kez izlendi
Aksaray'da saz çalıp türkü söyleyen polis binlerce kez izlendi
Eline aldığı sazı çalıp türküler söyleyen polis, sosyal medyada fenomen oldu. Polisin türkü söylediği videoyu izleyenler, gönderileri beğeni yağmuruna tuttu.
- DHA
- 30.08.2020 - 09:08
- Güncelleme : 30.08.2020 - 09:08
Aksaray Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir polis memuru Burak Kumoğlu, hobi olarak saz çalıp, türkü söylüyordu.
Çalıp söylediği anları videoya kaydeden polis, görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.
VİDEOSU KISA SÜREDE BİNLERE ULAŞTI
Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen videolar büyük beğeni topladı.
FENOMEN OLDU
Polis memuru Kumoğlu, görüntüleri sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşılınca fenomen haline geldi.
Aksaray'da saz çalıp türkü söyleyen polis binlerce kez izlendi VİDEO