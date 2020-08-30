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    Aksaray'da saz çalıp türkü söyleyen polis binlerce kez izlendi

    Eline aldığı sazı çalıp türküler söyleyen polis, sosyal medyada fenomen oldu. Polisin türkü söylediği videoyu izleyenler, gönderileri beğeni yağmuruna tuttu.
    • DHA
    • 30.08.2020 - 09:08
    • Güncelleme : 30.08.2020 - 09:08
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    Aksaray'da saz çalıp türkü söyleyen polis binlerce kez izlendi

    Aksaray Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir polis memuru Burak Kumoğlu, hobi olarak saz çalıp, türkü söylüyordu.

    Çalıp söylediği anları videoya kaydeden polis, görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.

    VİDEOSU KISA SÜREDE BİNLERE ULAŞTI

    Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen videolar büyük beğeni topladı.

    FENOMEN OLDU

    Polis memuru Kumoğlu, görüntüleri sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşılınca fenomen haline geldi.

    Aksaray'da saz çalıp türkü söyleyen polis binlerce kez izlendi VİDEO

    Aksaray da saz çalıp türkü söyleyen polis binlerce kez izlendi #1

    Aksaray da saz çalıp türkü söyleyen polis binlerce kez izlendi #2

    Aksaray da saz çalıp türkü söyleyen polis binlerce kez izlendi #3

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