Aksaray'da tüm kuralları ihlal eden sürücü

Aksaray'da tüm kuralları ihlal eden sürücü

Aksaray’da polisin dur ihtarına uymayan plakasız aracın sürücüsü kovalamaca sonucu yakalanırken, otomobilin trafikten çekme belgeli, sürücünün ise hem ehliyetsiz hem de alkollü olduğu ortaya çıktı.

Aksaray’da koronavirüs tedbirleri kapsamında 21.00’den sonra başlayan sokağa çıkma kısıtlamasında E-90 karayolu üzerinde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, plakasız seyreden otomobile dur ihtarında bulundu.

Aksaray'da tüm kuralları ihlal eden sürücü VİDEO

DUR İHTARINA UYMADI

Sürücünün ihtara uymayarak kaçması sonucu polis ve araç sürücüsü arasında kovalamaca yaşandı.

Yaşanan kovalamacada araç sürücüsü, yanındaki arkadaşı ile birlikte kısa sürede yakalandı.

PLAKASI YOK, ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLMİŞ

Plakası olmayan aracın sorgulamasını yapan trafik ekipleri, aracın trafikten çekme belgeli ve trafikten men olduğunu tespit etti.

EHLİYETSİZ, ALKOLLÜ

Ardından sürücü Salih K.’yı (19) ehliyet ve alkol kontrolünden geçiren trafik ekipleri sürücünün 94 promil alkollü olduğunu, ehliyetinin ise olmadığını belirledi.

10 BİN LİRA CEZA

Yapılan inceleme ve araştırmanın ardından trafik polisleri sürücüye sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan 3 bin 150 TL, alkollü araç kullanmaktan 1.340 TL ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 698 TL olmak üzere toplam 7 bin 188 TL para cezası uyguladı.

Trafikten çekme belgeli otomobil çekici ile otoparka çektirilirken, sürücünün yanındaki arkadaşı Mücahit A.'ya (21) ise sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan 3 bin 150 TL para cezası uygulandı.