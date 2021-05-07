Aksaray'da 'tuz beğendi' çiçek açtı: Sadece Tuz Gölü havzasında yetişiyor

Doç. Dr. Seher Karaman Erkul yaptığı açıklamada, "Tuz beğendi, sadece dünyada Eskil ilçesinin doğu bölümlerinde yer alıyor ve çiçek açmış durumda" dedi.

Aksaray'da endemik bitkilerle ilgili çalışmalar yapan Doç. Dr. Seher Karaman Erkul ve Doç. Dr. Mehtap Tekşen, gerçekleştirilen araştırma sonrası Tuz Gölü havzasındaki bitkiler hakkında bilgi verdi.

"2 BİTKİ ÇOK DİKKATİMİZİ ÇEKTİ"

Tuz Gölü havzasında 70'ten fazla endemik bitki yetiştiğini belirten Doç. Dr. Erkul, ''Mevsim itibari ile çiçeklenen 2 bitki çok dikkatimizi çekti. Bunlardan birisi 'tuz beğendi' bitkisidir. Bu bitki sadece dünyada Eskil ilçesinin doğu bölümlerinde yer alıyor ve çiçek açmış durumda.

Diğer bitki ise bizlerin 2021 yılının ilk ayında, bilim dünyasına tanıttığımız 'acı düğün' çiçeğidir. Bizler Hasan Dağı civarına gittiğimizde daha yüksek rakımlarda yetişen bitkilere rastlıyoruz. Yine bu dönemde birçok laleyi fotoğrafladık. Halk arasında 'süsen yılanı' ve 'nevruz' olarak bilinen bitkilerle de karşılaştık" diye konuştu.

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"BUNUN BİR ÖRNEĞİ DÜNYADA YOK"

Doç. Dr. Erkul, Tuz Gölü havzasının yapısal özellikleri nedeniyle dünyada bir örneğinin bulunmadığını belirterek, şunları söyledi;

''Bu üzerinde bulunduğumuz Tuz Gölü havzası, 3 farklı habitat, 3 farklı tuz karakterini içeriyor ve bunun bir örneği dünyada yok. Zaten bu bölgede bu denli özel bitkilerimizin bulunmasının başlıca sebebi de budur. Ayrıca 3 farklı zon var. Bir tanesi suyun çok yüksek olduğu bölgedeki bataklık, onun biraz daha çevresi ikinci zon ve son olarak tuz oranın düşük olduğu üçüncü zon.





"TUZ GÖLÜ'NÜN ÖNEMİ BÜYÜK"

Bu 3 alanda farklı bitkiler yetiştiği için bu denli zengin ve endemik bakımından Tuz Gölü'nün önemi büyük. Şehir genelinde de çok farklı habitat türleri var. Ihlara ile Manastır vadilerimiz var. Bunun yanında nehirler ile yapay da olsa ormanlarımız var. Bu saydığımız tüm ekolojik ortamlar tür çeşitliliğini artıran etkenlerdendir.''