Aksaray'da yaptıkları süs çiçekleriyle üniversite harçlıklarını çıkarıyorlar

Üniversite öğrencileri Sultan Çetin ile Melisa Dilan Altınbaş, hediyelik eşya üretim merkezinde limon ve boğa dikenini süs çiçeğine dönüştürerek okul harçlığını çıkarıyor.

Aksaray'da iki genç kız, merkeze bağlı Hırkatol köyündeki hediyelik eşya üretim merkezinde çalışıyor.

Limon ve boğa dikenini temizleyip boyutlandırdıktan sonra rengarenk boyayıp hediyelik süs çiçeğine dönüştüren Sultan Çetin ile Melisa Dilan Altınbaş, hem okul harçlıklarını çıkarıyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyor.

"İnsanın kendi ayakları üzerinde durabilmesi çok önemli"

Yazın sürekli çalışan, kışın da derslerinden fırsat buldukça merkeze gelen Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Çetin, çalışmayı çok sevdiğini, bu yüzden hiçbir işin kendisine zor gelmediğini söyledi.

İnsanların kendi parasını kazanmasının güzel bir duygu olduğunu anlatan Çetin, "Buradan kazandıklarım hem aileme hem de eğitim hayatıma destek oluyor. Böylelikle aileme yük olmamış oluyorum. Sabah saat 08.00'de iş başı yapıyoruz, akşam 17.00'ye kadar çalışıyoruz.

İnsanın kendi ayakları üzerinde durabilmesi çok önemli. Dikenlerle çalışmak tabii ki zor ancak işin püf noktasını öğrendikten sonra herhangi bir zorluk olmuyor." ifadesini kullandı.

"Kadınların aile ekonomisine destek olması gurur verici"

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü öğrencisi 22 yaşındaki Altınbaş da bu yıl yaz döneminde merkezde çalışmaya başladığını dile getirdi.

AA'nın haberine göre; tesiste çalışma imkanının çok iyi olduğunu vurgulayan Altınbaş şunları kaydetti:

"Çalışarak hem aile ekonomisine destek oldum hem de kendime para biriktirdim. Bazen elime dikenler batıyor ama problem olmuyor. Fabrikada herkes birbirini tanıdığı için sıcak ve samimi bir ortam var.

Biz de bu ortamı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Genelde dikenli bitkileri demet yapıyorum ancak ne tarafta eksiklik varsa o tarafa da yardım ediyorum. Kadınların aile ekonomisine destek olması gurur verici."





"Allah'a şükür kazandığım parayla evlatlarımı okutuyorum"

Merkezde çalışan 49 yaşındaki Sultan Altınbaş da çocuklarının iyi bir eğitim alması için çalıştığını belirterek "2 yıldır burada çalışarak geçimimizi sürdürüyorum. Allah'a şükür kazandığım parayla evlatlarımı okutuyorum. Büyük oğlum üniversiteyi kazandı, bu yıl birinci sınıf okuyor.

Diğer evladım da meslek lisesi son sınıfını okuyor. Ekmek parası kazanmak insanı mutlu ediyor. Dikenler elimize batıyor. Artık ellerimiz alıştı, o kadar çok canımız acımıyor. Ancak eldivenlerimiz de bizi koruyor." diye konuştu.