Trafikte yaya güvenliğinin sağlanması için 3 farklı noktada gerçekleştirilen uygulamada, yayalara yol vermeyen 20 araç sürücüsüne 13 bin 40 TL ceza kesildi.

Yaya geçitlerinde yaya önceliği kuralını dikkate almayan sürücüler sık sık gündeme geliyor.

İçişleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bilgilendirici paylaşımlar, farkındalık yaratmak için etkinlik ve projeler hayata geçirilse de bu konudaki duyarlılık istenilen seviyeye ulaşmadı.

Emniyet personelinin bu konudaki denetimleri ise devam ediyor.

AKSARAY'DA DENETİM

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin 3 farklı noktasında eş zamanlı uygulama başlattı.

Trafikte yayaların güvenliğinin sağlanması açısından yapılan uygulama kapsamında yaya geçitlerinin başında bekleyen polis ekipleri, yayaların geçişi esnasında geçmelerine engel olan ve kural ihlali yapan sürücüleri tespit etti.

Aynı zamanda yaya geçitlerine hız limitinin üzerinde yaklaşan araç sürücüleri de durduruldu.

Aksaray'da yayaya yol vermeyen sürücülere ceza yağdı ViDEO

20 SÜRÜCÜYE 13 BİN LİRA CAZA

Sürücülere hız kuralları hakkında bilgiler vererek uyaran polis ekipleri, 20 araç sürücüsünün yayaların geçişi esnasında kural ihlali yaptığını belirleyerek cezai işlem uyguladı.

20 araç sürücüsüne 652’şer liradan toplamda 13 bin 40 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, trafikte yayaların güvenliği için bu uygulamaların aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.



