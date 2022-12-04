Petrol
85.42
-1.68%
Euro
19.6306
0.07%
Dolar
18.6344
0.01%
Altın
1.077
-0.31%
Borsa
4963
-1.65%
Bitcoin
322.500
0.34%
BTXN Coin
5.42
0.93%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Aksaray'daki minik sürücü polislere yakalandı

    Trafik polislerince uygulama noktasında durdurulan hafif ticari aracın sürücüsü 12 yaşında çıktı. Minik şoför polislere ne kadar ceza yediğini sordu.
    • 04.12.2022 - 13:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Aksaray'daki minik sürücü polislere yakalandı

    Aksaray'ın Alpaslan Türkeş Bulvarı bölgesinde ilginç bir olay yaşandı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında İ.S.O.'nun kullandığı 51 AF 878 plakalı hafif ticari aracı durdurdu.

    Sürücü 12 yaşında çıktı

    Yapılan incelemede sürücünün 12 yaşında olduğu belirlendi.

    "Kaç para ceza yedim?"

    İ.S.O., sanayi sitesinde markette çalıştığını belirterek, ''Ağabey sanayi sitesine gidiyordum. Kaç para ceza yedim? Kaç yaşında araç kullanabilirim?'' dedi.

    Aksaray daki minik sürücü polislere yakalandı #1

    Babasına 3 bin 674 TL ceza verildi

    Polis, İ.S.O.'ya "18 yaşında" cevabını verirken araç, olay yerine gelen yakını Ekrem O.'ya teslim edildi.

    Babaya 'ehliyetsiz kişiye araç kullandırmak' suçundan 3 bin 674 lira idari para cezası uygulandı.

    Aksaray daki minik sürücü polislere yakalandı #2

    Aksaray daki minik sürücü polislere yakalandı #3

    Aksaray daki minik sürücü polislere yakalandı #4


    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor
    Advertorial

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor

    Akaryakıtta tabela değişti! Mazota zam mı geldi? 3 Aralık 2022 benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?
    Gündem

    Akaryakıtta tabela değişti! Mazota zam mı geldi? 3 Aralık 2022 benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?

    Mauricio Pochettino: Maçların sonucunu Messi belirler
    Dünya Kupası

    Mauricio Pochettino: Maçların sonucunu Messi belirler

    Görüş Bildir