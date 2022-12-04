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- Aksaray'daki minik sürücü polislere yakalandı
Aksaray'daki minik sürücü polislere yakalandı
Trafik polislerince uygulama noktasında durdurulan hafif ticari aracın sürücüsü 12 yaşında çıktı. Minik şoför polislere ne kadar ceza yediğini sordu.
- 04.12.2022 - 13:18
Aksaray'ın Alpaslan Türkeş Bulvarı bölgesinde ilginç bir olay yaşandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında İ.S.O.'nun kullandığı 51 AF 878 plakalı hafif ticari aracı durdurdu.
Sürücü 12 yaşında çıktı
Yapılan incelemede sürücünün 12 yaşında olduğu belirlendi.
"Kaç para ceza yedim?"
İ.S.O., sanayi sitesinde markette çalıştığını belirterek, ''Ağabey sanayi sitesine gidiyordum. Kaç para ceza yedim? Kaç yaşında araç kullanabilirim?'' dedi.
Babasına 3 bin 674 TL ceza verildi
Polis, İ.S.O.'ya "18 yaşında" cevabını verirken araç, olay yerine gelen yakını Ekrem O.'ya teslim edildi.
Babaya 'ehliyetsiz kişiye araç kullandırmak' suçundan 3 bin 674 lira idari para cezası uygulandı.