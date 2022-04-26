Akşehir kirazları beyaz gelinliğini giydi

Türkiye'nin kiraz üretiminin önemli bir kısmını karşılayan Konya'nın Akşehir ilçesinde, bahçeler çiçek açan kiraz ağaçları ile görsel şölen sunuyor.

Konya Akşehir'de, dünyaca ünlü olan kiraz ağaçları yazın gelmesiyle çiçek açmaya başladı.

Afyonkarahisar-Konya arasında yolculuk yapanların ilgisini çeken ağaçlar, bembeyaz manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor.

Tüm dünyaya ihraç ediliyor

En fazla iki hafta ağaç dallarında kalan beyaz çiçekleri ile ilkbaharın tüm güzelliğini yansıtan kiraz ağaçları, İngiliz Kraliyet ailesinin sofrası başta olmak üzere tüm dünyada rağbet görüyor. Akşehir Kirazı’nın büyük bir bölümü yurt dışına ihraç ediliyor.

Konya ekonomisinde önemli yere sahip

Akşehir Gölü havzasındaki mikro klima etkisi ile dünyanın aroması en hoş, gevrek, sulu, dayanıklı, lezzetli "Akşehir Kirazı" üretiliyor. Akşehir Kirazı 2004 yılında "Akşehir Kirazı" adıyla tescil edildi. 15 bin dekarın üzerinde bir araziyi kaplayan ve 300 binin üzerinde kiraz ağacından yılda ortalama 30 bin ton civarında kiraz üretimi ile kent ekonomisine büyük katkı sağlayan kiraz, Akşehir’in önemli bir tarım ürünü olarak öne çıkıyor.





''Bahçelerimiz gelinliğini giymiş durumda''

Akşehirli kiraz yetiştiricisi İsmet Ordu, "Güzel bir kışın ardından bütün kiraz bahçelerimizde çiçeklenme başladı." diyerek bu yıl bereketli bir kış geçirildiğini, baharın geç geldiğini belirtti.



İHA'nın haberine göre İsmet Ordu, şu sözlerle devam etti:

"Güzel bir kışın ardından bütün kiraz bahçelerimizde çiçeklenme başladı. Kiraz bahçelerimiz şu anda bembeyaz, gelinliğini giymiş durumda. Şehri Beyzamız, Akşehir’imiz bu adını aldığı beyaz gelinlikle, görülmeye değer, fotoğraf çekilmeye değer kartpostallık görüntüler oluşturdu. İnşallah bu çiçeklerimiz meyveye dönüşecek ve o meşhur tescilli Akşehir Kirazımızı sofralara sunmuş olacağız. Kirazımızın ihracatta çok büyük bir değeri var, inşallah kirazımızı ihracatta değerlendirip tüm dünyaya ürünümüzü göndereceğiz." diye konuştu.



