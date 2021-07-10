Akşehir'de en hızlı ve en güzel gözlü eşek yarışları yapıldı

Akşehir'de en hızlı ve en güzel gözlü eşek yarışları yapıldı

62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Şenliği'nde ‘Eşeğe Düz Binme’, ‘Eşeğe Ters Binme’ ve ‘En Güzel Gözlü Eşek’ yarışmalarında şampiyonlar belli oldu.

Konya'nın Akşehir ilçesinde geleneksel hale gelen 62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Şenliği yapıldı.

Şenlik kapsamında, ‘Eşeğe Düz Binme’, ‘Eşeğe Ters Binme’ ve ‘En Güzel Gözlü Eşek’ yarışmaları düzenlendi.

YARIŞMAYA 13 EŞEK KATILDI

Yarışlar öncesi şenliğe katılan halk oyunu ekipleri tarafından gösteriler sunuldu. 13 eşeğin katıldığı eşeğe düz binme yarışı 2 etapta gerçekleştirildi. Her etapta birinci, ikinci ve üçüncü olan eşekler, üçüncü ve son etapta bir kez daha yarışarak birinci, ikinci, üçüncü belirlendi.

BİR YARIŞMACI EŞEKTEN DÜŞTÜ

Eşeğe düz binme yarışında Halis Civelek’in 7 numaralı eşeği tüm eşekleri geçerek farklı bir şekilde birinci oldu. Eşeğe düz binme yarışında bir yarışmacı eşekten düşerek yürekleri ağza getirirken, yapılan müdahalede yarışmacının herhangi bir yarası ve sakatlığı olmaması izleyenleri sevindirdi.

Eşeğe ters binme yarışında ise biniciler eşeklere ters binerek bitiş çizgisine ulaşmaya çalıştılar. Bu yarışmada da yine 7 numaralı eşekle Halis Civelek’in eşeği tüm eşekleri geçerek birinci oldu.

EN GÜZEL GÖZLÜ EŞEK SEÇİLDİ

Yarışmada son olarak en güzel gözlü eşek seçildi. Dünyanın en güzel gözlü canlısının eşekler olmasından esinlenerek yapılan yarışmada, jüri üyeleri 13 eşek arasından en güzel gözlü eşeği seçmekte oldukça zorlandı.

Yarışmada İbrahim Vanlı’nın 5 numaralı eşeği en güzel gözlü eşek seçildi. Yarışmalarda dereceye giren eşek sahiplerine para ödülü ve kupaları yarışmayı izleyen, Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, Tuzlukçu İlçe Kaymakamı Ahmet Yeşilyurt, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu ve diğer protokol üyelerince verildi.

Yarışlar sonunda ayrıca geçtiğimiz günlerde yapılan trap atışı yarışmalarda derece yapanların ödülleri de yine protokol üyeleri tarafından kazananlara verildi.