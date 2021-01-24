Sahilde suyun çekilmesi havadan görüntülenirken, balıkçılar olayın nedenini açıkladı.

Muğla'nın Ula ilçesindeki Akyaka sahilinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 40 metre çekildi.

"Sakin Kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi'nde sabah saatlerinde sahile gidenler, suların çekildiği kumsalda yürüyüş yaptı, fotoğraf çektirdi.

50 METREYE KADAR ÇEKİLİYOR

Mevsimin belli dönemlerinde deniz suyunun 3 ila 50 metreye kadar çekildiği belirtildi.

Çekilmenin, bölgenin hava durumu ve rüzgardan kaynaklanabileceği kaydedildi.

GEL-GİTTEN KAYNAKLANIYOR

Balıkçılar da her yıl aralık ve ocak aylarında şahit oldukları çekilmenin gel-gitten kaynaklandığını anlattı.

Akyaka sahilindeki suyun çekildiği alan ve oluşan kum adacıkları drone ile görüntülendi.

Akyaka'da deniz suyu 40 metre çekildi VİDEO