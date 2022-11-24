Alacabel’e mevsimin ilk karı düştü

Antalya'yı Konya'ya bağlayan 1825 metre rakımlı Alacabel mevkiine mevsimin ilk karı yağdı.

Öğle saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası, Akseki-Seydişehir karayolu 1825 metre rakımlı Alacabel beyaza büründü..

Bölgede kar kalınlığı yer yer 5-10 santimetreye ulaştı.

Akseki Seydişehir karayolu 'battı çıktı' mevkiinden itibaren 6 kilometrelik bölümünde etkili olan kar yağışı nedeniyle Karayolları Alacabel ekipleri bölgede çalışmalarına başladı.

Ekipler kar temizleme çalışması başlattı

Karayolları Alacabel ekipleri sürücülerin zor anlar yaşamaması için yolda biriken karı temizlemek için çalışma gerçekleştirdi.

İHA'nın aktardığı bilgiye göre karayolları ekipleri, sürücülerin trafikte herhangi bir sorun yaşamadıklarını, Alacabel Bakımevi'nde kış hazırlıklarını tamamladıkları ve yağış için geceli gündüzlü göreve hazırlıklı olduklarını bildirdi.