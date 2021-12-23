Alaeddin Yavaşca kimdir, öldü mü? Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'nın biyografisi

Klasik Türk müziği sanatçısı, icracı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, 95 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Alaeddin Yavaşca kimdir, neden öldü? İşte Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'nın biyografisi...

600'e yakın bestesiyle Türk müziğine önemli eserler bırakan Klasik Türk müziği sanatçısı, icracı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça'dan, 95 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Uzun süredir tedavi gören usta sanatçının vefat haberini, TRT Müzik Koordinatörü Kenan Bölükbaş duyurdu.

Bölükbaş Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sanatkar, icracı, bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, bugün hayata gözlerini yumdu. Allah rahmet eylesin." dedi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Üniversite Senatosu'nun aldığı kararla 2010 yılı, ''Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca yılı'' olarak ilan edilmişti.

Ayrıca Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, müzik dalında 2008 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülmüştü. Peki, Alaeddin Yavaşca kimdir, neden öldü? İşte Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'nın biyografisi...

ALAEDDİN YAVAŞCA KİMDİR?

1 Mart 1926 tarihinde Kilis'te dünyaya gelen Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'nın babası Kilisli Şair Yavaşcazade Sezai Efendi'nin oğlu Hacı Cemil Efendi, annesi Kınoğlu Kadri Efendi'nin kızı Enver Hanım'dır.

Kilis Kemaliye İlkokulu ve Kilis Ortaokulu'nu bitirdikten sonra lise birinci sınıfa yatılı olarak Konya Lisesi'nde başlayan Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, 2 ve 3. sınıfları İstanbul Erkek Lisesi'nde birincilikle tamamladı.

1951 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Yavaşca, İstanbul Üniversitesi 1. Kadın Doğum Kliniğinde, Ord. Prof. Dr. Tevfik Remzi Kazancıgil'in yanında Haseki Hastanesinde ihtisasını yaptı ve 1955 yılında Kadın-Doğum Mütehassısı oldu.

Askeri hizmetini Kasımpaşa Askeri Deniz Hastanesi'nde yapan Yavaşça, sırasıyla Zeyneb Kamil Doğumevi, Taksim İlk Yardım Hastanesi, Şişli Etfal Hastanesi'nde Başasistanlık ve Şef Muavinliği görevlerini icra etti. 1969 yılında açılan Vakıf Gureba Hastanesi Şeflik imtihanını kazanıp o tarihten 1976 yılına kadar adı geçen Hastanede Kadın-Doğum Kliniği Şefliği yaparak, bu hastanede olmayan Doğum Bölümünü kurdu.

1976 yılında da boşalmış olan Haseki Hastanesi Kadın-Doğum Kliniği Şefliğine naklen atanan Yavaşca, bu süreler içinde birçok Kadın-Doğum Mütehassısları yetiştirdi ve 1985 yılında aynı hastanenin Başhekimi oldu.

Prof. Dr. Yavaşca, 1980 yılında Birleşik Amerika Baltimor şehrindeki Johns Hopkins Üniversitesi Hastanesi'nde "İdarecilik ve Aile Planlama Kurslarını" bitirdi.

İlk eserini 1951 yılında bestelemiş olan Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, 95 yıllık ömrüne 652 beste ile 256 ödül sığdırdı. Ayin-i Şerif'ten, çocuk şarkısına uzanan geniş bir bestekârlık yelpazesine sahiptir.