Petrol
92.49
-1.37%
Euro
18.4438
-0.50%
Dolar
18.6154
0.19%
Altın
979.7
-0.31%
Borsa
3957
2.02%
Bitcoin
386.663
-0.14%
BTXN Coin
10.46
-1.04%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 18 C

    Alanya Kalesi açıklarında yunuslardan gösteri

    Alanya Kalesi açıklarında 3 yunusun gösterisi, tur teknelerindeki turistlere eğlenceli anlar yaşattı.
    • 31.10.2022 - 16:16
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 16:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Alanya Kalesi açıklarında yunuslardan gösteri

    Antalya’nın Alanya Kalesi açıklarında tekneyle gezintiye çıkan yerli ve yabancı turistler, yunusların sürprizi ile karşılaştı.

    Aniden ortaya çıkan üç yunus, tekneye yaklaşarak yarışmaya başladı.

    Dakikalarca teknenin yanı başında yüzen yunuslar, yaptıkları çeşitli gösterilerle renkli görüntüler oluşturdu.

    Keyifli anlar

    AA’nın haberine göre turistlerin alkışları üzerine yunuslar, teknenin yanından ayrıldı.

    Yaşanan keyifli anlar, tekne çalışanları ve tatilciler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

    Alanya'da yunuslardan turistlere sürpriz gösteri VİDEO

    Alanya Kalesi açıklarında yunuslardan gösteri #1

    Alanya Kalesi açıklarında yunuslardan gösteri #2

    Alanya Kalesi açıklarında yunuslardan gösteri #3

    Alanya Kalesi açıklarında yunuslardan gösteri #4

    Alanya Kalesi açıklarında yunuslardan gösteri #5


    ABD'den Çin'e karşı bombardıman uçağı hamlesi
    Dünya

    ABD'den Çin'e karşı bombardıman uçağı hamlesi

    Bursa'da kamyona çarpan araç su kanalına düştü: 4 yaralı
    3. Sayfa

    Bursa'da kamyona çarpan araç su kanalına düştü: 4 yaralı

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!
    Advertorial

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!

    Görüş Bildir