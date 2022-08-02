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    Alanya muzu coğrafi işaretle tescillendi

    Alanya muzu, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.
    • 02.08.2022 - 20:33
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    Alanya muzu coğrafi işaretle tescillendi

    Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, yazılı açıklamasında, Alanya yenidünyası ve Alanya avokadosunun ardından Alanya muzu için de coğrafi işaret belgesi alındığını bildirdi.

    ALTSO'nun 11 Ocak 2022'de Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurusunun ardından, Alanya muzunun kentin koruma altındaki ürünleri arasında yer almayı başardığını ifade eden Şahin, AA'ya yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

    "Alanya muzu artık çok daha fazla tanınacak"

    "Turizm kenti Alanya'nın güçlü bir tarım şehri olduğunu tüm dünyaya anlatmanın en iyi yolunun burada yetişen ürünlere sahip çıkmak olduğunu düşünüyoruz. Alanya muzu, yaptığımız bilimsel çalışmalar sonucunda 'Alanya yenidünyası' ve 'Alanya avokadosu'nun ardından literatürdeki yerini aldı. Eşsiz kokusu ve tadıyla Alanya muzu artık çok daha fazla tanınacak ve bilinecek.”

    Alanya muzu coğrafi işaretle tescillendi #1

    Alanya muzu coğrafi işaretle tescillendi #2

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