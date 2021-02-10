Alanya'da genç kız 6 gündür kayıp

Antalya'nın Alanya ilçesinde gece yarısı ailesi uyurken eşyalarını alıp evden çıkan 18 yaşındaki Esra Dümen'den, 6 gündür haber alınamıyor.

Antalya'nın Alanya ilçesi Elikesik Mahallesi'nde yaşayan 18 yaşındaki Esra Dümen, geçen hafta cuma günü sabahın erken saatlerinde ailesi uyurken eşyalarını alıp evden çıktı.

Uyandıklarında kızlarını göremeyen aile, kendi çabalarıyla yaptıkları aramada sonuç alamayınca jandarma ve polis ekiplerine haber verdi.

"HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUM"

Kızın bir an önce bulunmasını isteyen Hacer Dümen, "Kızımızdan hiçbir şekilde haber alamadım ve hayatından endişe ediyorum. Lütfen gören, duyan olursa bize bilgi versin." dedi.

Ekipler, genç kızı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.