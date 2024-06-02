İHA

Türkiye genelindeki artan hava sıcaklıkları Antalya’nın Alanya ilçesinde de kendisini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Akdeniz bölgesinde hava sıcaklarının 30 derecenin üzerinde çıkacağı uyarısının ardından turizm kenti Alanya’da sıcak hava etkili oldu.

Alanya'da hava sıcaklığı 33 dereceye yükseldi.

Serinlemek isteyenlen hafta sonu tatilini de fırsat bilerek deniz kıyılarına koştu.

Sıcaktan bunalanlar dünyaca ünlü Damlataş Plajı'na koştu

Şehirde bulunanlar sıcak havadan kaçanların tercihlerinden biri dünyaca ünlü Damlataş Plajı'nda çıkardı.

Alanya ilçesinde hava sıcaklığının artmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistler dünyaca ünlü Damlataş Plajı'na akın etti.

Deniz suyu sıcaklığı 24 derece ölçüldü

İlçede deniz suyu sıcaklığı 24 derece ölçülürken, yerli ve yabancı turistler sıcak havayı fırsat bilerek plajların yolunu tuttu.

Plajdaki bazı vatandaşlar kum üzerinde güneşlendiği bazılarının da denize girerek serinlediği görüldü.

"Alanya’yı sevdiğim için burada kaldık"

Damlataş'ı tercih edilenler yerlerden Alanya’yı çok sevdiğini söyleyen Ayla Salgırboyu yaşadığını öyle anlattı:

Altı aylığına geldik eşimle, 5 yıldır buradayız. Alanya’ya sürekli geliyorduk. Alanya’yı sevdiğim için burada kaldık. Bu yıl daha çok Avrupalı turistler geliyor. Geçen yıl çok kötüydü, bu yıl bayağı bir kıpırdanma var. Her şey çok güzel olacak buna inanıyorum.