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    Alanya'da sağanak yağış nedeniyle dereler taştı

    Antalya'nın Alanya ilçesinde aşırı yağış nedeniyle derelerin taşması sonucu sera ve tarım arazileri sular altında kaldı.
    • DHA
    • 12.01.2022 - 19:16
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    Alanya'da sağanak yağış nedeniyle dereler taştı

    Alanya'da son 24 saatte metrekareye 71 kilogram yağış düştü. Yağış nedeniyle bazı tarım alanlarını ve seraları su bastı.

    Alara Mahallesi'nde Alaraçayı'nı besleyen bazı derelerin taşması nedeniyle muz seraları ve portakal bahçeleri suyla doldu.

    "MUZLARIN DİBİ SU ALTINDA"

    Serası suyla dolan Bülent Erdem, "Günlerdir fırtınayla uğraştık. Seralarımızın naylonları açıldı. Dün gece çok yağmur yağdı. Bu kadar yağmur beklemiyorduk. Sabah geldiğimizde seralarımızın su altında olduğunu gördük. Dereler taştı, seramızda su baskınından dolayı naylonlarda açılma oldu. Daha yeni gübrelerimizi sermiştik. Muzların dibi su altında. Yeni gıda ve kimya takviyeleri yapmamız gerekiyor. Yeni fidanlarımız zarar gördü" dedi.

    Alanya da sağanak yağış nedeniyle dereler taştı #1

    ÜRÜNLERDE HASAR MEYDANA GELDİ

    Alara köyünde 15 dönüm serası bulunan Mehmet Akıncı ise 2 gündür yağmur nedeniyle ürünlerinde hasar meydana geldiğini anlattı.

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    Alanya da sağanak yağış nedeniyle dereler taştı #3

    Alanya da sağanak yağış nedeniyle dereler taştı #4

    Alanya da sağanak yağış nedeniyle dereler taştı #5

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