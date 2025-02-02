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İHA

Antalya'da yazdan kalma günler yaşanıyor..

Sıcaklıkların 20 derecenin üzerine çıkmasını fırsat bilen yerli ve yabancı vatandaşlar, güzel havanın ve denizin tadını çıkarmak için dünyaca ünlü Kleopatra plajının yolunu tuttu..

DENİZE GİRENLER DE OLDU

Deniz suyu sıcaklığının ise 19 dereceye çıkmasını değerlendiren bazı vatandaşlar çocuklarıyla vakit geçirirken, bazıları ise denizin, kumun ve güneşin tadını çıkardı.

Balık tutmak isteyen vatandaşlar da sahildeki yerlerini aldı.

Yarıyıl tatilinin son gününü değerlendirmek isteyen çocuklar ise bol bol oynadılar.

"SAHİLİN TADINI ÇIKARIYORUZ"

Ailesi ile güzel havanın tadını çıkarmak için sahile gelen Merve Topataş, "Bugün ailemizle beraber Alanya'yı sahilden görmek istedik. Malum pazartesi günü okullar başlıyor. Eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi başlıyor. Bütün öğrencilere de buradan başarılılar diliyoruz. Ailemizle sahilin tadını çıkarıyoruz'' dedi.

"YAZDAN KALMA GÜNLER YAŞANIYOR"

Alanya'nın eşsiz manzarasında plajda voleybol oynamak için gelen Mustafa Özbek, "Havanın güzelliğini fırsat bilip geldik. Genelde tüm Türkiye'de havalar soğuk ama Alanya'da yazdan kalma günler devam ediyor. Biz de bunu fırsat bilip sahile geldik. Voleybol oynuyoruz, denize giriyoruz. Alanya'nın tadını çıkartıyoruz. Bugün pazar günü ben de bir eğitimci olarak tatilin son gününde fırsat bilip buraya geldik. Sporumuzu yapıyoruz'' şeklinde konuştu.