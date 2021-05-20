Alanya'da yerli ve yabancı turistler plajlara akın etti

Alanya'da yerli ve yabancı turistler plajlara akın etti

Alanya'da sıcak havayı fırsat bilenler, güneşin tadını çıkardı. O anlar çekilen fotoğraflara yansıdı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde hava sıcaklığı 28 dereceye ulaştı. Sıcak havadan bunalan yerli ve yabancı turistler, soluğu plajda aldı.

ALANYALILAR KEYİF YAPTI

Deniz suyu sıcaklığının 23, nem oranının yüzde 67 ölçüldüğü ilçede tatilciler, deniz keyfi yaptı. Bazı turistler kumlarda güneşlenirken bazıları müzik dinleyip kitap okudu.

Sahilde yürüyen çiftler, deniz yataklarıyla açılarak güneşlenen turistler ve kumsalda oynayan küçük çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu.

Bazı tatilciler ise teleferiğe binerek Alanya'nın doğal güzelliklerini kuş bakışı seyretme fırsatı buldu. Meteoroloji yetkilileri, ilçede sıcak havanın etkisini önümüzdeki günlerde de sürdüreceğini bildirdi.





"BURAYI HERKESE TAVSİYE EDİYORUM"

Sinop’tan Alanya’ya eşiyle beraber tatile gelen Necati Erdoğan, burayı çok sevdiğini söyledi.

Erdoğan, “Burada tatil yapmayı herkese tavsiye ederim. Alanya çok güzel bir yer. Hatta bugün benim doğum günüm, bugün bile Alanya’dayım ve burası benim çok özel.

Alanya’nın her bir yeri güzel. Kleopatra Plajı’ndan tutun Damlataş ve Dimçayı gezip görülecek yerlerden bir tanesi.” dedi.

Alanya'da yerli ve yabancı turistler plajlara akın etti VİDEO



