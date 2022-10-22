Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen Tropikal Meyve Festivali etkinlikleri çerçevesinde ‘En Ağır Avokado’ yarışmasında birinci 610 gram ağırlığa sahip avokado oldu.

Alanya Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen Tropikal Meyve Festivali’nin ikinci günü etkinlikleri çerçevesinde ‘En Ağır Avokado’ yarışması yapıldı.

10 çiftçi yarışmaya katıldı. Zahide Yetiş’in sunduğu yarışmada jüri üyeleri ise Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar, Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, ünlü şef Zeki Açıköz ve Alanya Belediye Başkanın eşi Yücel Yıldız oldu.

En ağır avokado: 610 gram

Bir bir hassas terazi üzerinde tartılan avokadoların ağırlığı not edildi.

İHA'nın aktardığı bilgilere göre, yapılan incelemelerde yarışmada en ağır avokado 610 gram ile üretici Ayşe Becek’in oldu. Yarışmada ilk üçe para ödülü verilirken, diğer katılımcılara avokado toplama aparatı verildi.

Alanya'nın en ağır avokadosu seçildi VİDEO