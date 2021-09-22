Alanyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Alanyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Peki, "Alanyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte maça dair detaylar...

Süper Lig'in 5 haftası kıran kırana mücadelelere sahne olurken, heyecan 6. haftada tüm hızıyla devam ediyor.

Ligde sadece 5 puan toplayabilen ve 16. sırada olan Kasımpaşa, Alanya galibiyeti ile evine dönmek istiyor.

16. sıradan kurtulmak ve rahat bir nefes almak isteyen Kasımpaşa gol peşinde olurken, Alanya ise 8. sıradan yukarılara doğru ilerlemek için çaba gösterecek.

Geçen sezona oranla futbolcularını transfer döneminde kaybeden Alanyaspor, evinde 3 puanı kapma peşinde olacak.

Bu maçı kaçırmak istemeyenler, "Alanyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularını araştırıyor.

Peki, Alanyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

ALANYASPOR-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma, 23 Eylül Perşembe saat 20.00'de başlayacak. Hakem Bahattin Şimşek'in yöneteceği müsabaka, beIN Sports 2'den naklen yayımlanacak.

İKİ TAKIMIN ANALİZLERİ

Ligde çıktığı 5 müsabaka 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, hanesine 5 puan yazdırdı. Lacivert-beyazlılar, son 3 maçının 2'sini kaybetti, 1'inde berabere kaldı.

Alanya temsilcisi ise ilk 5 haftada 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet sonucunda 9 puan elde etti.