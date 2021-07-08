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- Alanyasporlu Khouma Babacar kalp spazmı geçirdi! Kalp spazmı nedir, nasıl anlaşılır? İşte belirtileri...
Alanyasporlu Khouma Babacar kalp spazmı geçirdi! Kalp spazmı nedir, nasıl anlaşılır? İşte belirtileri...
- Haber Merkezi
- 08.07.2021 - 13:32
- Güncelleme : 08.07.2021 - 13:33
Alanyasporlu futbolcu Khouma Babacar’ın kalp spazmı geçirdiği açıklandı.
Alanyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Burdur kampında bu sabah rahatsızlanan futbolcumuz Khouma Babacar’ın Burdur Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk tetkiklerinde kalp spazmı geçirdiği tespit edilmiştir. Futbolcumuzun ileri tetkikleri ve tedavisi Özel Alanya Anadolu Hastanesi’nde yapılacaktır."
Bu gelişmenin üzerine vatandaşlar, "Kalp spazmı nedir, nasıl anlaşılır?" sorularını sormaya başladı.
KALP SPAZMI NEDİR?
Kalp spazmı; temelde kalp dokusunu besleyen atardamarların kasılmasına bağlı olarak kalbi yeteri kadar besleyememesi sonucu oluşur. Kalp krizindeki gibi göğüste şiddetli ağrı yapar.
Bir kasın ya da vücutta yer alan kas grubunun çeşitli nedenlere bağlı olarak kasılmasına spazm denilmektedir.
KALP SPAZMI VE KALP KRİZİ ARASINDAKİ FARK
Kalp spazmı, kalp damarında hiçbir darlık bulunmasa bile kasılarak, cidarını küçültmesi halinde meydana gelir. Kalp spazmında da, kalp krizinde olduğu gibi kalbe kan gitmez.
KALP SPAZMI BELİRTİLERİ
Kalp spazmı aniden gelişebilirken bazı durumlarda kramp şeklinde ortaya çıkabilir. Spazmı tetikleyen bazı unsurlar vardı. Onlar ise şu şekilde;
- Boyunda yanma hissi
- Mide bulantısı
- Nefes darlığı
- Baş dönmesi
- Hazımsızlık
- Gaz sancısı
- Karın orta bölgesinde kas ağrısına benzer ağrı hissi
- Yutma güçlüğü
- Bayılma