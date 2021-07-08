Alanyasporlu Khouma Babacar kalp spazmı geçirdi! Kalp spazmı nedir, nasıl anlaşılır? İşte belirtileri...

Alanyasporlu futbolcu Khouma Babacar'ın kampta kalp spazmı geçirmesinin ardından, "Kalp spazmı nedir, nasıl anlaşılır?" soruları gündeme taşındı. İşte kalp spazmı belirtileri...

Alanyasporlu futbolcu Khouma Babacar’ın kalp spazmı geçirdiği açıklandı.

Alanyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Burdur kampında bu sabah rahatsızlanan futbolcumuz Khouma Babacar’ın Burdur Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk tetkiklerinde kalp spazmı geçirdiği tespit edilmiştir. Futbolcumuzun ileri tetkikleri ve tedavisi Özel Alanya Anadolu Hastanesi’nde yapılacaktır."

Bu gelişmenin üzerine vatandaşlar, "Kalp spazmı nedir, nasıl anlaşılır?" sorularını sormaya başladı.

KALP SPAZMI NEDİR?

Kalp spazmı; temelde kalp dokusunu besleyen atardamarların kasılmasına bağlı olarak kalbi yeteri kadar besleyememesi sonucu oluşur. Kalp krizindeki gibi göğüste şiddetli ağrı yapar.

Bir kasın ya da vücutta yer alan kas grubunun çeşitli nedenlere bağlı olarak kasılmasına spazm denilmektedir.

KALP SPAZMI VE KALP KRİZİ ARASINDAKİ FARK

Kalp spazmı, kalp damarında hiçbir darlık bulunmasa bile kasılarak, cidarını küçültmesi halinde meydana gelir. Kalp spazmında da, kalp krizinde olduğu gibi kalbe kan gitmez.

KALP SPAZMI BELİRTİLERİ

Kalp spazmı aniden gelişebilirken bazı durumlarda kramp şeklinde ortaya çıkabilir. Spazmı tetikleyen bazı unsurlar vardı. Onlar ise şu şekilde;

Boyunda yanma hissi

Mide bulantısı

Nefes darlığı

Baş dönmesi

Hazımsızlık

Gaz sancısı

Karın orta bölgesinde kas ağrısına benzer ağrı hissi

Yutma güçlüğü