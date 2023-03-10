Alanyaspor’un yeni asbaşkanı Nihat Tufan kimdir? Corendon Alanyaspor’da vefat eden Asbaşkan Oktay Cebeci’nin yerine getirilen Nihat Tufan’ın kim olduğu futbol dünyasında merak konusu. Alanya’nın tanınmış iş adamları arasında yer alan Tufan aynı zamanda Rest Property Emlak’ın yönetim kurulu başkanı. İşte Nihat Tufan hakkında bilinmeyenler...

Spor Toto Süper Lig’de mücadele eden Corendon Alanyaspor’un yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan ve vefat eden Oktay Cebeci’nin yerine asbaşkan olarak görevlendirilen Nihat Tufan, son dönemde internette en çok aratılan isimlerden. Aynı zamanda İstanbul, Antalya-Alanya, Rusya ve Kazakistan'da faaliyet gösteren Rest Property Emlak’ın yönetim kurulu başkanı olan iş adamının hayatı merak ediliyor.

İNGİLİZCE VE RUSÇA TERCÜMANLIK YAPTI

Nihat Tufan, 15 Mayıs 1981 tarihinde Mersin’in Anamur ilçesinde dünyaya geldi. Sevim-Muhammet Tufan çiftinin üç çocuğundan biri olan Tufan, ilkokulu Anamur’da, ortaokul ve lise eğitimi ise Alanya’da tamamladı. İngilizce ve Rusça tercümanlık alanlarında eğitim alan Tufan, iş hayatına 2007 yılında tercümanlık ve tapu takip danışmanlık hizmeti vererek adım attı. 2010 yılından itibaren de emlak ve gayrimenkul acentelik sektöründe çalışmaya başladı.

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDEKİ ÇALIŞMALARI ÖDÜLLENDİRİLDİ

2010 yılında Antalya’nın Alanya ilçesinde uluslararası emlak acentesi Rest Property Emlak’ı kuran Nihat Tufan, hem kendi sektöründeki başarılı çalışmaları hem de yardım kuruluşlarına yaptığı bağışlar nedeniyle Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülü, Golden Stars, Altın Taç gibi organizasyonlarda çeşitli ödüllere layık görüldü. Bir dönem Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nın meclis üyesi olarak da görev yapan Tufan halen Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği’nin (GİGDER) icra kurulu üyesi.