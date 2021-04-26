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    Alanya'ya yaz erken geldi

    Antalya'nın Alanya ilçesinde sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler soluğu plajlarda aldı.
    • İHA
    • 26.04.2021 - 15:44
    • Güncelleme : 26.04.2021 - 15:48
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    Alanya'ya yaz erken geldi

    Hava sıcaklığının 24, deniz suyu sıcaklığının 19, nem oranının yüzde 70 ölçüldüğü Alanya'da tatilciler, dünyaca ünlü Damlataş, Kleopatra ve Keykubat plajlarına gelerek denize girdi.

    Bazı turistler kumlarda güneşlenirken bazıları da müzik dinleyip kitap okudu.

    DENİZİN KEYFİNİ ÇIKARDILAR

    Sahilde yürüyen çiftler, deniz yataklarıyla açılarak güneşlenen turistler ve kumsalda oynayan küçük çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu.

    Bazı tatilciler günübirlik tur tekneleriyle tura çıkarak Alanya'nın doğal güzelliklerini seyretme fırsatı buldu.

    Alanya tatil

    Alanya tatil

    Alanya tatil

    Alanya tatil

    Alanya tatil

    Alanya tatil

    Alanya tatil

    Alanya tatil

    Alanya tatil

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