- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Alanya'ya yaz erken geldi
Alanya'ya yaz erken geldi
Antalya'nın Alanya ilçesinde sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler soluğu plajlarda aldı.
- İHA
- 26.04.2021 - 15:44
- Güncelleme : 26.04.2021 - 15:48
Hava sıcaklığının 24, deniz suyu sıcaklığının 19, nem oranının yüzde 70 ölçüldüğü Alanya'da tatilciler, dünyaca ünlü Damlataş, Kleopatra ve Keykubat plajlarına gelerek denize girdi.
Bazı turistler kumlarda güneşlenirken bazıları da müzik dinleyip kitap okudu.
DENİZİN KEYFİNİ ÇIKARDILAR
Sahilde yürüyen çiftler, deniz yataklarıyla açılarak güneşlenen turistler ve kumsalda oynayan küçük çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu.
Bazı tatilciler günübirlik tur tekneleriyle tura çıkarak Alanya'nın doğal güzelliklerini seyretme fırsatı buldu.