Aldatan eşi yakalamanın 6 etkili yolu

Aldatıldığını hisseden evli kadınlar ve sevgilisi olanlar, ortaya nasıl çıkaracağını düşünüyor. Bazı kadınlar ellerine delil geçirmek için, hangi yöntemleri denemeleri gerektiğini araştırıyor.

Eşinin ya da sevgilinin seni aldattığını hissediyorsan, işaretlerini gördün ve şüphelerin artmaya başladıysa bazı yöntemlerle gerçeği öğrenebilirsin.

Ancak aceleye getirmeden önce zor olmasına rağmen sakinliğini korumak oldukça önemlidir.

Sakin kaldığınız süre boyunca, bazı yöntemleri kullanarak aldatılmayı gün yüzüne çıkarma şansınız var.

Araştırmaya ve bu yolları denemeye karar verdiğiniz andan sonra iyi ya da kötü her şeye hazır olmanız gerekmektedir.

Peki, Aldatan eşin yalanları nasıl ortaya çıkarılır? Hangi yöntemler uygulanır? İşte detaylar...

ALDATILDIĞINI ÖĞRENMENİN YOLLARI

CEP TELEFONUNU KONTROL ET

Cep telefonunu sürekli sizden saklıyorsa eğer bu durum bir şeyler karıştırdığına işaret olabilir.

Telefonu masada bıraktığı zaman karıştırmak ipucu bulmanızı kolaylaştırabilir. Ama şifresi olduğuna ve yakalanma ihtimalinize dikkat etmeniz gerekir.

EV TELEFONU DİNLENEBİLİR

Eğer ev telefonu kullanıyorsanız, telefon geldiğinde ve eşiniz açtığınızda odadan dinleyebilirsiniz.

Ancak dinlenildiğini anladığı zaman size tepki gösterebilir. Bu nedenle sessiz ve nazik hareketlerle ilerlemeniz gerekmektedir.

EKRAN GÖRÜNTÜSÜ AL

Eğer cep telefonunu karıştırdıysanız ve şüpheli mesajlar gördüyseniz ekran görüntüsü almayı unutmayın.

Hayatındaki diğer kadının veya erkeğin ismini farklı kaydetmiş olabilir. Bu nedenle sık konuştuğu kişilerin numarasını kaydedin.

BEBEK TELSİZİ İŞE YARAYABİLİR

Yaşadığınız evde, odaların bazı yerlerine bebek telsizi yerleştirebilirsiniz.

Bu telsiz sayesinde konuşmalarını kaydetme ve duyma şansınız olacaktır.

Genellikle hangi odada telefon konuşuyorsa o odaya koymanız etkili olacaktır.

Ancak açık olduğundan emin olun ve başka bir odaya geçerek telsizi test edin.

DAVRANIŞLARINA DİKKAT ET

Son zamanlarda davranışları değiştiyse buna dikkat edin. Çünkü ilgisi başkasına kaymış kalmış olabilir.

Başkasına karşı ilgi ve sevgi gösterdiği için sizi ihmal edebilir. Ancak bunu bir iki defa yaptıysa acele karar vermeyin. Fakat birkaç kez tekrarladıysa altındaki nedenleri araştırmaya başlayabilirsiniz.

EVE GİRİŞ - ÇIKIŞ SAATLERİNİ ÖNEMSE

Eğer eskisinden daha geç geliyorsa bu durum bazı şeylerin habericisi olabilir. İşten çıkış saati belli olmasına rağmen eve geç vakitte gelmesini sorgulaman bazı ipuçları bulmana fayda sağlayabilir.

Bu sorgulamaları artırarak, işten çıkış saatinden sonra mesaiye kalıp kalmadığını anlamak için iş yerini arayabilirsin.

SON DARBE AYRILIK

Bu yöntemleri ya da bunlar dışında bazı yolları denediysen ve eminsen artık ayrılık vakti gelmiş demektir.

Şüphelerini kanıtladıysan evden ayrılabilir ya da ayrılmadan önce onunla açıkca konuşmayı deneyebilirsin.