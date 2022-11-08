'Aldım, kabul ettim' ritüeli: 777 sayısının gizemi bakın neymiş!

Son zamanlarda sosyal medyada sıkça paylaşılan "777" sayısının ne anlama geldiğini merak ettiniz mi... Goygoy sanılan 777 ritüeli, aslında ciddi anlamlar barındırıyor. Gelin birlikte inceleyelim.

Olumlama, ritüel, enerji...

Düşünce ve sözlerinizle evreni harekete geçirerek beklentilerinizi hayatınıza çekmenin bir yolu olduğuna inanılıyor. Bu ritüellerden birisi de "sayı sekansı".

Son günlerde popüler olan ve sosyal medyada da büyük bir ilgi gören spiritüel bir yöntemden bahsediyoruz.

Mucize ritüeli olarak da bilinen "777" sayısı ile mutlaka karşılaşmışsınızdır.

"Aldım, kabul ettim, 777" olarak paylaşılan ve 7-7-7 (yedi, yedi, yedi) olarak okunan bu sayıyı 21 gün boyunca kağıda isteklerinizle birlikte yazarak hayatınıza güzellikleri çağırabileceğiniz söyleniyor.

Peki 777 sayısının anlamı nedir? 777 sayısı ne işe yarar? 777 ritüeli nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

"Aldım, kabul ettim, 777" ritüeli

7 sayısı kültürel, tarihsel, dini, sayısal ve psikolojik faktörlerin birleşimidir ve alacağımız kararlar üzerine katkıda bulunur.

777 sayısı şans, mucize, iyimserlik, yerine getirilmiş hayaller ve evrenden gelen destek ile ilişkili bir sayıdır.

Ritüeller, bir enerji konusudur ve gelenek görenekler ile ortaya çıkmıştır. Temelinde inanmak ve odaklanmak yatar. Yaydığınız enerji, isteğiniz ve enerjinizle doğru orantılıdır.

Sosyal medya platformlarında birçok kullanıcı espri amaçlı olarak 777 sayısıyla ilgili paylaşımlar yapıyor ancak konuyla ilgilenenlerin sayısı da bir hayli fazla.

Arama motoru sonuçlarına göre, her gün binlerce kişi "777 ritüeli hakkında bilgi" araştırıyor.

Peki 777 sayısı ne işe yarar ve nasıl yapılır? Kısaca anlatalım;

Kağıda 21 gün boyunca 777 yazmanız ve gerçekleşmesini istediğiniz mucizelere odaklanmanız gerekiyor.

Her ritüelin ardından "mucizelere inanıyorum ve hayatıma kabul ediyorum, ben mucizeyim" mesajını tekrarlayın. 21 günün sonunda kağıdınızı yakın ve küllerini üfleyin.