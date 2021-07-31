Aleksandar Djordjevic kimdir? Fenerbahçe Beko'nun yeni antrenörü Aleksandar Djordjevic'in kariyeri

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın yeni antrenörü Aleksandar Djordjevic oldu. Peki Aleksandar Djordjevic kimdir? İşte Fenerbahçe Beko'nun yeni antrenörü Aleksandar Djordjevic'in kariyeri...

Fenerbahçe Beko'da Igor Kokoskov'dan boşalan antrenörlük koltuğuna Aleksandar Djordjevic getirildi.

Fenerbahçe Kulübü Erkek Basketboldan Sorumlu Yöneticisi Sertaç Komsuoğlu, divan kurulunda yaptığı açıklamada, "Sayın Aleksander Djordjevic yeni hocamız" ifadelerini kullandı.

Sırp koç Djordjevic, daha önce İtalya'da Virtus Bologna takımını çalıştırmıştı. Peki Fenerbahçe Beko'nun yeni antrenörü Aleksandar Djordjevic kimdir, kaç yaşında? İşte deneyimli koç Aleksandar Djordjevic'in kariyeri…

ALEKSANDAR DJORDJEVİC KİMDİR?

26 Ağustos 1967 tarihinde Belgrad'da dünyaya gelen Djordjevic; Partizan, Olimpia Milano, Fortitudo Bologna, Barcelona, Real Madrid ve Scavolini Pesaro gibi önemli takımlarda forma giymiştir.

NBA'de de Portland Trail Blazers tecrübesi yaşayan Djordjevic, oyunculuk kariyerinde bir EuroLeague ve üç Koraç Kupası şampiyonlukları yaşamıştır. Ülkesinin milli takımıyla da bir kez Dünya ve üç kez de Avrupa şampiyonluğu gören Sırp çalıştırıcı, 1996 Olimpiyatlarında ise gümüş madalyaya erişmiştir.

Djordjevic, EuroLeague tarihinin en özel oyun kurucularından biridir.. Antrenörlük kariyerine 2007 yılında Olimpia Milano'da başlayan Sırp çalıştırıcı, 2011-12 yıllarında Benetton Treviso, 2015-16 sezonunda Panathinaikos, 2016-18 sezonlarında Bayern Münih, 2019-21 sezonlarında ise Virtus Bologna'yı çalıştırmıştır.

Başarılı antrenör, 2013-19 yılları arasında da Sırbistan Milli Takımı'na baş antrenör olarak hizmet etmiştir. Benetton Treviso ile 2011-12'de EuroCup deneyimi yaşayan Sırp antrenör, İtalyan temsilcisiyle son 16 turuna yükselmiştir.

Djordjevic, 2015-16 sezonunda Panathinaikos ile EuroLeague'de boy göstermiş ve Diamantidis-Calathes ikilisinin dikkat çektiği kadroyla Playoff turuna yükselirken, o sezon iddialı bir kadroya sahip Baskonia'ya elenmiştir.

Bu sezonda Panathinaikos ile Yunanistan Kupası'nı kazanan Djordjevic, Bayern tecrübesinde ise iki sezon boyunca EuroCup'ta mücadele etmiştir. Bu sezon Fenerbahçe Beko'da forma giyecek Devin Booker ve Danilo Barthel'in de yer aldığı kadrosuyla 2016-17 sezonunda Bayern'i çeyrek finale kadar taşıyan Djordjevic, bu turda, daha sonra o sezonu şampiyonlukla noktalayacak Unicaja Malaga'ya elenmekten kurtulamamıştır.

2017-18 sezonunda performansını artıran Bayern, bu kez de yarı finalde, 2017-18 sezonunu şampiyonlukla tamamlayacak Darüşşafaka Tekfen'e takılmıştır. Djordjevic'li Bayern, aynı sezonda Almanya Kupası'nı kazanmayı başarmıştır.

Virtus Bologna'da üç sezon çalışan Aleksandar Djordjevic, ilk sezonunda FIBA Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak önemli bir başarıya imza atmıştır. 2019-20 sezonunda EuroCup'ta çeyrek finale kalan Djordjevic'in takımı Bologna, sezonun Covid-19 pandemisiyle yarıda kalması nedeniyle turnuvaya devam edememmiştir.

2020-21 sezonunda ise EuroCup'ta çok önemli bir seri yakalayan ve yarı finale gelene dek maç kaybetmeyen Virtus Bologna (18-0), bu turda karşılaştığı UNICS Kazan'a 1-2 ile elenerek EuroCup sezonunu noktalamıştır.

Bologna, İtalya Ligi'nde ise 2020-21 sezonu şampiyonluğunu, EuroLeague'de Final Four oynama başarısı gösteren Olimpia Milano'yu 4-0'lık seriyle geçerek elde etmiştir. Bologna, Playoff'larda Treviso'yu ve Brindisi'yi 3-0, Milano'yu ise 4-0 ile elemiş ve maç kaybetmeden şampiyonluğa erişmiştir.

Sırbistan Milli Takımı'yla 2014 yılında Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanırken, 2016'da Olimpiyat Oyunları'nda ve 2017 Avrupa Şampiyonası'nda yine gümüş madalya elde etmiştir.

2014 Dünya Şampiyonası'nda ilk turda Fransa, Brezilya ve İspanya'ya yenilmesine rağmen Top 16'da Yunanistan'ı, çeyrek finalde Brezilya'yı, yarı finalde ise Fransa'yı geçen Sırbistan, finali Birleşik Devletler'e kaybetmiştir.

2016'da Rio Olimpiyatları'nda çeyrek finalde Hırvatistan'ı, yarı finalde ise Avustralya'yı geçen Djordjevic'in öğrencileri, finalde Birleşik Devletler'e takılmıştır. Djordjevic yönetimindeki Sırbistan, 2017 Avrupa Şampiyonası'nda ise finale kadar yükselmiş ancak Luka Doncic-Goran Dragic ikilisinin sürüklediği Slovenya'yı geçememiştir.

Djordjevic'li Sırbistan, 2015 Avrupa Şampiyonası'nda yarı final oynarken, 2019 Dünya Şampiyonası'nda ise çeyrek finalde Arjantin'e takılmıştır. Avrupa basketbol tarihinin en iyi oyun kurucularından biri olarak tanınan Djordjevic, oyunculuk kariyerindeki en özel başarılardan biri olan EuroLeague şampiyonluğunu 1992 yılında Partizan formasıyla, kendisinin bitime saniyeler kala attığı üçlükle İstanbul'da yaşamıştır.