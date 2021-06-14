Alex Teixeira kimdir? Beşiktaş'ın ilgilendiği Brezilyalı Alex Teixeira'nın futbol kariyeri..

Beşiktaş, bonservisi elinde olan Brezilyalı orta saha oyuncusu Alex Teixeira'ya ilk teklifini yaptı. Bunun üzerine, Alex Teixeira hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki Alex Teixeira kimdir?

2021-2022 sezonu öncesi futbol takımlarından transfer haberleri gelmeye devam ediyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, bonservisi elinde olan Alex Teixeira'ya 2+1 yıllık sözleşme ve yıllık 2 milyon euro maaş teklif ettiği iddia edildi. Ancak Alex Teixeira'nın yıllık 3 milyon euro net maaş istediği ve görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.

Bir dönem dünya devlerini peşinden koşturan Alex Teixeira'nın isminin Beşiktaş ile anılması siyah beyazlı takıma gönül verenleri heyecanlandırdı.

Adını dünyaya Shakhtar Donetsk'te duyuran, Şubat 2016 tarihinde 50 milyon Euro'ya Jiangsu Suning'e transfer olan Alex Teixeira'nın kariyeri, Beşiktaş taraftarı tarafından araştırma konusu oldu.

Peki Alex Teixeira kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? İşte Brezilyalı yıldız Alex Teixeira hakkında bilgiler...

ALEX TEİXEİRA KİMDİR?

6 Ocak 1990 tarihinde Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde yer alan Duque de Caxias şehrinde dünyaya gelen Alex Teixeira Santos, futbol hayatına ülkesinde başlamıştır. 2008'de altyapısından yetiştiği Vasco da Gama'da A takıma yükselmiştir.

Brezilya pazarında aktif olan Shakhtar Donetsk'in dikkatini çeken Brezilyalı yıldız, Ocak 2010 tarihinde 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Ukrayna'nın yolunu tutmuştur. 20 yaşında ülkesinden çıkan Teixeira, Ukrayna ekibinin adını tarihine altın harflerle yazdırmıştır.

Shakhtar'da 6 yıl geçiren ve 222 maçta 89 gol, 25 asistle skora katkı sağlayan Brezilyalı yıldız, 2014/15 ve 2015/16'da gol krallığı yaşamıştır. Sergilediği üst düzey performansla dünya devlerini peşinden sürükleyen Teixeira, Shakhtar'da 5 Ukrayna Ligi, 4 Ukrayna Süper Kupa, 3 Ukrayna Kupa şampiyonluğu yaşamıştır.

Kariyerinin zirvesinde Çin'in yolunu tutan Teixeira, Şubat 2016 tarihinde Jiangsu Suning'e katılmış ve Çin ekibinin bu transfer için kasasından tam 50 milyon Euro çıkmıştır.

31 yaşındaki orta saha, 2016 yılında bir başka Çin temsilcisi Guangzhou Evergrande tarafından bonservisine 42 milyon Euro ödenen Kolombiyalı Jackson Martinez'i geride bırakarak ara transfer döneminin en pahalı futbolcusu olmuştur.

Ocak 2021 tarihine kadar Jiangsu Suning forması giyen ve çıktığı 153 maçta 73 gol, 43 asistle skora katkı sağlayan Teixeira, Ocak 2021 tarihinde takımdan ayrılmıştır.

Vasco da Gama, Shakhtar Donetsk ve Jiangsu Suning formaları giyen, profesyonel kariyerinde 428 maça çıkan Alex Teixeira'nın 172 gol, 72 asisti bulunmaktadır. İki ayağını da oldukça etkili kullanabilen 1.74 boyundaki Teixeira, Brezilya A Milli Takım formasını ise hiç giymemiştir.