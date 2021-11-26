Ali Erbaş: Bütün kitaplar Allah’ın kitabını anlamak için okunursa ibadet olur

Konya'da bir yayınevinin açılışını yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Bütün kitaplar Allah'ın kitabını daha iyi anlamak için okunursa o kişi nafile ibadet yapmış olur” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Konya Hacıveyiszade Camisi'nin altındaki, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Yayınevi'nin açılışında, İslam medeniyetinin ilim, irfan, bilgi ve hikmet medeniyeti olduğunu söyledi.

Bu medeniyetin aynı zamanda kitap ve kütüphane medeniyeti olduğuna işaret eden Erbaş, “Kur'an-ı Kerim'in ilk inen suresi 'Oku' diye başlar. İkinci inen suresi de 'Kaleme ve kalemin yazdıklarına yemin olsun' diye başlar. Kalem suresi de ikinci inen sure. Buradan alacağımız bir mesaj var. Rabbimiz, bütün insanlığı okumaya, tefekküre ve akletmeye davet ediyor, bunu emrediyor. 'Yaratan Rabbinin adıyla oku' derken bu mesajı, bütün insanlığa veriyor. 'Kaleme ve yazdıklarına yemin olsun' derken bizleri bu hakikate davet ediyor.” diye konuştu.

“BÜTÜN KİTAPLAR ALLAH'IN KİTABINI DAHA İYİ ANLAMAK İÇİN OKUNURSA…”

Erbaş, "Medeniyetimiz kitaba, kütüphaneye, kaleme ve yazmaya önem verdiği asırlarda hep yükseldi, yüceldi" diyerek, şunları kaydetti:

“Kitaptan, kütüphaneden, kalemden ve yazmaktan uzak kaldığı zamanlarda da geriledi. İnşallah bu tür kitabevi açılışlarıyla gençlerimizin ve insanımızın daha çok kitapla buluşmasını sağlarsak medeniyet olarak yine yüceleceğiz, yükseleceğiz. Bütün kitaplar Allah'ın kitabını daha iyi anlamak için okunursa o kişi nafile ibadet yapmış olur. Yeter ki niyet bu olsun, niyet halis olsun. Allah'ın kitabını anlamak Müslümanlar için en önemli görevdir. Çünkü 'Kur'an-ı Kerim anlaşılsın ve yaşanılsın' diye gönderilmiştir. O yüzden ne kadar çok kitap okursak Kur'an-ı Kerim'i ve Allah'ın Resulünü daha iyi anlar ve öğreniriz. Üniversite şehri Konya'da gençlerimizi bu kitabevine davet ediyoruz. Burada okusunlar, düşünsünler ve zamanlarını okuyarak geçirsinler.”

ESERLERİ İNCELEDİ

Erbaş ve beraberindekiler, yapılan duanın ardından yayınevinin açılışını gerçekleştirdi.

Erbaş, daha sonra kitabevini gezdi ve eserleri inceledi.