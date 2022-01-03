Ali Erbaş: Çocuklar Kur'an-ı Kerim ile iyiliklerle donatılmalı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, küçük yaşlarından itibaren çocukların, Kur'an-ı Kerim'in bütün insanlığa vaaz ettiği, emrettiği iyiliklerle donatılması gerektiğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Arnavutköy Müftülüğüne bağlı "Arnavutköy Ravza 4-6 yaş Kur'an Kursu" açılışına katıldı.

Erbaş burada, peygamberlerin gönderiliş amacının iyilikleri yaymak, kötülükleri ortada kaldırmak olduğunu anlattı.

“Bizler de peygamber varisleri olarak Allah Resulü Efendimizin çocuklar, gençler ve insanlar için yapmış olduğu o daveti yerine getirmek zorundayız” diyen Erbaş, Hazreti Muhammed'in Mescid-i Nebevi'yi inşa ettikten sonra içine bir de suffe yaptırdığını anımsattı.

“ÇOCUKLAR KUR'AN-I KERİM'İN EMRETTİĞİ İYİLİKLERLE DONATILMALI”

Erbaş, “Cami burada suffe de burada. Mektep. Kur'an kurslarımız bugün suffenin varisleridir. Suffenin şubeleridir. O suffede kimler yetişmiş? Hazreti Aliler, Hazreti Ömerler, Hazreti Fatımalar, Hazreti Zeynepler, Hazreti Aişeler orada yetişti. Küçük yaşlarından itibaren çocuklar, Kur'an-ı Kerim'in bütün insanlığa vaaz ettiği, emrettiği iyiliklerle donatılmalı. İşte bunu küçük yaşlarda çocuklarımıza vermek zorundayız. Öteden beri bizim tarihimize ve medeniyetimize baktığımızda büyük alimlerin küçük yaşlarda temel dini bilgileri aldıklarını görüyoruz. Müspet ilimlerle dini ilimler arasında bizim geleneğimizde hiçbir ayrım yoktur. Kur'an ilimleriyle uğraşmak ne kadar faziletli bir işse, fen ilimleriyle uğraşmak o kadar faziletli bir iştir. Çünkü fen ilimlerinden bihaber olanların Kur'an-ı Kerim'i anlaması çok zordur.” diye konuştu.

“BÜTÜN İNSANLARIMIZA HİZMET ETMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Lokman Suresi'nin 12. Ayetindeki "Andolsun, biz Lokman'a 'Allah'a şükret' diye hikmet verdik." ifadesini okuyan Erbaş, “Hikmet nedir? İlimdir, irfandır, bilgidir. Her şeyi yerli yerine koymaktır. Bunu ne zaman öğreteceğiz çocuklara? İşte küçük yaşlarda. Lokman Aleyhisselam gibi...” dedi.

Eğitim bilimcilerinin, insanın karakterinin büyük kısmının 7 yaşından önce oluştuğu konusunda hemfikir olduğunu dile getiren Erbaş, “Peygamber Efendimizin o mucizevi hadisi. 'Çocuklarınız 7 yaşına gelinceye kadar onlara temel dini bilgileri öğretiniz.' Abdest nasıl alınır, namaz nasıl kılınır, sevgi, saygı nedir, evrensel değerler nedir? İşte devletimizin imkanları ve milletimizin katkılarıyla yapmış olduğumuz eğitimlerde yaş sınırı gözetmeksizin bütün insanlarımıza hizmet etmeye çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“7 YAŞINDAN ÖNCE DE SONRA DA KURSLARIMIZA ÖĞRENCİLERİMİZ GELMEYE BAŞLADI”

Erbaş, sözlerini, “Adına da ihtiyaç odaklı Kur'an kursları adını verdik. 2011'de Kur'an kurslarının önündeki 5. ve 8. sınıfı bitirme engeli kaldırıldıktan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 7 yaşından önce de sonra da Kur'an kurslarımıza öğrencilerimiz gelmeye başladı.” diye tamamladı.