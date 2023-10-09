Ali Erbaş: Hutbelerde 20 milyon civarında insana hitap ediliyor Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, camilerde hutbe hizmetlerinin etkinlik ve verimliğini artırmak amacıyla cami görevlilerine yönelik düzenlenen "Etkili Hutbe Sunumu Rehber Öğretici Semineri"nin açılışına katıldı. Bu açılışta Erbaş, hutbelerde ne kadar insana ulaşıldığını aktardı.

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Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu’nda yapılan seminerde konuşan Başkan Erbaş, çok önemli bir eğitimin açılışını yaptıklarını belirterek, her Cuma namazında 20 milyon civarında insana hitap edildiğini ve bunun başka dinlerde olmadığını ifade etti.

Başkan Erbaş, İslam dışındaki diğer dinlerde hutbe gibi bir uygulamanın olmadığına işaret ederek, "Bunu çok iyi değerlendirmemiz lazım. Allah-u Teala hiçbir şeyi oluruna bırakmamış ki, çok önemli konularda hemen ayet-i kerimeyle önümüzü açmış, aydınlatmış. Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de; ‘Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et.’ buyurmuştur. Hikmetle güzel öğüdün toplandığı en önemli uygulama, hutbedir." dedi.

Hutbede başka şeylerle ilgilenmek hutbenin sıhhatine zarar verir

Hutbeyi dinlemenin ibadet olduğunu dile getiren Başkan Erbaş, "Hutbe dinlemek namazdandır, cuma namazının bir parçasıdır. Başka şeylerle ilgilenmek, telefonlarla oynamak hutbenin sıhhatine zarar verir." diye konuştu.

Gençler ve çocuklar çok önemli

Başkan Erbaş, hutbelerde çocuklara ve gençlere ulaşılması gerektiğine vurgu yaparak, "Gençleri ve çocukları camiye çekebilmek için neler yapmamız lazım, hutbemizi çocukların, gençlerin anlayabileceği bir tarzda sunmak için neler yapmamız lazım? Bizim için gençler ve çocuklar çok önemli." ifadelerini kullandı.

Açılışa Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Şaban Kondi, Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan ile Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan da katıldı.

Ankara Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi’nde 111 kursiyer 5 gün sürecek seminerde hizmet içi eğitim alacak.