Euro
10.0155
1.25%
Dolar
8.4608
1.34%
Altın
487.5
1.21%
Borsa
1.434
-1.44%
Bitcoin
395.408
-2.00%
EXEN Coin
23.65
-1.41%
23ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 23 C

    Ali Erbaş, Kahramanmaraşlı siyam ikizlerini kabul etti

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kahramanmaraş'ta yaşayan siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu ile görüştü.
    • AA
    • 08.09.2021 - 19:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ali Erbaş, Kahramanmaraşlı siyam ikizlerini kabul etti

    Diyanetten yapılan açıklamaya göre, Başkan Ali Erbaş, siyam ikizleri olan Tanrıkulu kardeşleri makamında kabul etti.

    ZİYARET İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

    Ziyaretten dolayı memnun olduğunu dile getiren Erbaş, Sema ve Ayşe Tanrıkulu'na teşekkür etti.

    Kardeşlerle bir süre sohbet eden Erbaş, siyam ikizlerine eğitim hayatlarında başarılar diledi.

    Ali Erbaş, Kahramanmaraşlı siyam ikizlerini kabul etti #1

    Ali Erbaş, Kahramanmaraşlı siyam ikizlerini kabul etti #2

    Ali Erbaş, Kahramanmaraşlı siyam ikizlerini kabul etti #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir