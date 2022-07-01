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    Ali Erbaş kurbanını, Türkiye Diyanet Vakfı’na bağışladı

    Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV'nin ortaklaşa yürüttüğü “2022 Yılı Vekaletle Kurban Kesim Programı”na kurban bağışında bulundu.
    • 01.07.2022 - 17:24
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    Ali Erbaş kurbanını, Türkiye Diyanet Vakfı’na bağışladı

    Kurban Bayramı’na kısa bir süre kaldı…

    Kimisi hayvan pazarına gitti, pazarlığa oturdu, kimisi de bağış yaparak kurban vazifesini yerine getirdi.

    Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın da kurbanını Türkiye Diyanet Vakfı’na (TDV) bağışladığı bildirildi.

    Bağışını Medine’de yaptı

    Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV'nin ortaklaşa yürüttüğü “2022 Yılı Vekaletle Kurban Kesim Programı”na kurban bağışında bulundu.

    AA’nın haberine göre Erbaş bağış işlemini, hac ibadeti için bulunduğu Medine'de gerçekleştirdi.

    Ali Erbaş kurbanını, Türkiye Diyanet Vakfı’na bağışladı #1

    “Allah kabul eylesin”

    Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kurbanları ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak ekiplere kolaylık dileyen Erbaş, “Bu yıl da kurban vekaletimi vakıf medeniyetinin temelinin atıldığı Peygamber şehri Medine'de, Türkiye Diyanet Vakfımıza emanet ettim. Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında kurbanlarımızı ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak olan ekiplerimize kolaylıklar diliyorum. Allah kabul eylesin.” dedi.

    Ali Erbaş kurbanını, Türkiye Diyanet Vakfı’na bağışladı #2

    Ali Erbaş kurbanını, Türkiye Diyanet Vakfı’na bağışladı #3


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