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    Ali Erbaş'tan Dünya Engelliler Günü paylaşımı

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, paylaştığı videoda işaret diliyle mesaj verdi.
    • AA
    • 03.12.2020 - 11:41
    • Güncelleme : 03.12.2020 - 12:13
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    Ali Erbaş'tan Dünya Engelliler Günü paylaşımı

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Twitter hesabından işaret dilini kullandığı bir video paylaştı.

    Paylaşımında bütün engellilere mutlu, huzurlu bir hayat dileyen Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bütün mensuplarımızla her zaman yanlarında olduğumuzu ifade ediyor, en kalbi selam ve muhabbetlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

    İŞARET DİLİYLE MESAJ VERDİ

    Erbaş, paylaştığı videoda işaret diliyle "3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlu olsun. Sizleri seviyoruz." mesajını verdi.

    Ali Erbaş'tan Dünya Engelliler Günü paylaşımı ViDEO

    Ali Erbaş tan Dünya Engelliler Günü paylaşımı #1

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