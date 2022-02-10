Ali Erbaş'tan, sürücülere ikramda bulunan imama tebrik

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından, Afyonkarahisar'da karda mahsur kalan şoförlere çay dağıtan imamı tebrik etti.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Demirbel köyünün imamı Adem Eser, Çay-Karaadilli karayolunda ekiplerin karla kaplı yolları açma çalışmaları sürerken, mahsur kalan araçların içerisinde bekleyen sürücü ve yolculara sıcak çay ve bisküvi dağıtmıştı.

Eser'in o anlarına ilişkin görüntüler sosyal medyada gündeme gelmiş ve takdir toplamıştı.

ALİ ERBAŞ'TAN TEBRİK PAYLAŞIMI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından söz konusu videoyu paylaşarak Eser'i tebrik etti.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Asırlar boyu hademe-i hayrat olarak anılan din gönüllülerimiz, iyiliğin hizmetkarı olmaya devam ediyor. Yolda kalanlara Allah rızası için sıcak çay ve bisküvi dağıtan Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi Demirbel Köyü imam hatibimiz Adem Eser hocamızı canı gönülden tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Afyonkarahisar'da köy imamı, şoförlere çay dağıttı VİDEO