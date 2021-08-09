Ali Koç bile alamadı: Fenerbahçe Token tükendi mi? 30 saniyede 50 milyon TL...

Ali Koç bile alamadı: Fenerbahçe Token tükendi mi? 30 saniyede 50 milyon TL...

Dijital para piyasasına giriş yapan ilk kulüp olan Fenerbahçe, satışa sunduğu Fenerbahçe Token'ın 30 TL'lik seçeneği ile ilk 30 saniyede rekor kırdı. Peki Fenerbahçe Token tükendi mi, satılacak mı?

Fenerbahçe Kulübü'nün Paribu ile iş birliği kapsamında "Fenerbahçe Token" olarak tanımlanan kripto parası 9 Ağustos'ta ön satışa sunuldu.

Kendi dijital parasını yapan ilk kulüp olan sarı lacivertli takımın Fenerabhçe Token'ı devreye girdikten 30 saniye sonra 15 milyon TL kazançla tükendi.

Yoğun ilgi gösteren taraflarlar, tükenen Token'lerin ardından araştırmalara başladı.

Fenerbahçe Token bitti mi, yeniden satılacak mı? Fenerbahçe Token neden alınamıyor? gibi sorular merak ediliyor. İşte ayrıntılar..

FENERBAHÇE TOKEN TÜKENDİ Mİ?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Paribu CEO’su Yasin Oral’ın katıldığı basın toplantısında, Fenerbahçe Token’in piyasaya girmesinin ardından ‘Seçenek 2’ olarak satışa sunulan 30 TL değerindeki 500 bin adet (15 milyon TL) Token 30 saniye içerisinde tükendi.

Paribu CEO’su Yasin Oral, “Bu arada Seçenek 2 30 saniyede tükenmiş” derken, Başkan Ali Koç bu durum karşısında şaşkınlığını gizleyemedi ve “Nasıl olur ya! Haksızlık, daha biz alamadık” diye tepki gösterdi.

Kısa bir süre sonra tekrar söz alan Oral, 15 TL değerinde satışa çıkan 20 milyon ‘Seçenek 1’ Token’ların da bitmek üzere olduğunu duyurdu ve “Seçenek 1 de bitmek üzereymiş. Sanırım basın toplantısı bitmeden hepsi bitecek” ifadelerini kullanırken Başkan Ali Koç “Ciddi misin?” karşılığını verdi.

FENERBAHÇE TOKEN ARZ MİKTARI

Fenerbahçe Token'ın maksimum arzı 190.700.000 FB olacak. Arzın tamamı dolaşıma dahil olduktan sonra yeni bir Fenerbahçe Token üretimi söz konusu olmayacaktır.

Arzın tamamı 25 yıl içerisinde yaratılacaktır. Gerçekleştirilecek planlı yakımlarla nihai arz 100 milyon adede kadar düşecektir.

FENERBAHÇE TOKEN NASIL ALINIR?

Fenerbahçe Token için 9-12 Ağustos 2021 tarihleri arasındaki ön satış sürecinde Paribu üzerinden talepte bulunabilecek.