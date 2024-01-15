Ali Yerlikaya uyardı! 18 il için sarı kod verildi

Yurt genelinde soğuk hava ve kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise sık sık uyarılarda bulunuyor.
Son bir uyarı da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi.
6 Ocak Salı günü için 7 ilde turuncu, 18 ilde sarı uyarıda bulunduğunu duyurarak, sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunmasını söyledi.
Sarı ve turuncu kod verilen iller
Bakan Yerlikaya, yaptığı uyarıda şu ifadelere yer verdi:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz 16 Ocak 2024 Salı günü için aşırı yağışlar nedeniyle 7 ilimizde turuncu uyarı, 18 ilimizde sarı uyarıda bulundu.
Turuncu Uyarı verilerin illerimiz: Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Mersin, Antalya.
Sarı Uyarı verilen illerimiz:
Çanakkale, Bursa, Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çorum, Osmaniye, Hatay, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Kahramanmaraş ve Adana.
Sel ve su baskını uyarısı
Aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzlara karşı vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmaması büyük önem taşıyor.
112 Acil Çağrı Merkezimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında olacaktır.
Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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