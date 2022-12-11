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    Aliağa’nın allı turnaları

    Halk arasında 'allı turna' olarak bilinen flamingolar, kış aylarında da Aliağa Kuş Cenneti’ni mesken tutuyor.
    • 11.12.2022 - 10:01
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    Aliağa’nın allı turnaları

    Sanayi bölgesi olarak bilinen İzmir’in Aliağa ilçesi, doğal güzellikleri ile de turistlerin uğrak noktası.

    Aliağa’da tarihi bir tuzla olan Aliağa Kuş Cenneti’nde yılın farklı dönemlerinde gözlemlenen 123 kuş türü, kuş cenneti ve Güzelhisar Deltası’nda boy gösteriyor.

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    Uzun ince bacakları, pembe renkli tüyleri ile dikkat çeken flamingolar da kuş cennetini ziyaret edenlerin ilgi odağı konumunda.

    Kış aylarında da rastlanılan ve halk arasında 'allı turna' olarak bilinen flamingolar, ziyaretçilere adeta görsel şölen sunuyor.

    “Çok beğendik”

    İHA’ya konuşan Büşra Bozan “Arkadaşımla Buca ilçesinde oturuyoruz. Çeşitli ilçelere kültür gezileri yapıyoruz. Bugün de Aliağa’ya geldik. Aliağa sanayi bölgesi olarak biliniyor ama doğal güzellikleri de var. Kuş cenneti de, herkesin gelip vakit geçirebileceği bir yer. Burayı çok beğendik.” dedi.

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    “Temiz bir havası var”

    Gonca Gündüz ise “Aliağa’da kuş cenneti olduğunu duymuştuk. Burayı çok merak ediyorduk. Bizim için güzel bir gezi oldu. Herkese tavsiye ederim. Farklı kuşları görmek istediğimiz için buraya geldik.” diye konuştu.

    Aliağa’da ikamet eden Ziya Han Yıldız da “Aliağa Kuş Cenneti’ne sık sık geliyorum. Buranın manzarası çok güzel, temiz bir havası var. Bahar aylarında, yaz aylarında daha çok kuş oluyor ama kış aylarında da farklı kuş türlerini görmek mümkün.” ifadelerini kullandı.

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