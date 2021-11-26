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    Alışveriş için Van'a gelen İranlıların gece eğlencesi

    Alışveriş için Van'a gelen İranlıların gece eğlencesi

    Black Friday nedeniyle Van’a gelen İranlı turistler, gündüzleri alışveriş yaptı, akşamları da konakladıkları otellerde eğlendi.
    • DHA
    • 26.11.2021 - 12:48
    • Güncelleme : 26.11.2021 - 12:58
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    Dünya çapında bütün alışveri platformlarında ve mağazalarda indirim uygulanan Black Friday (Muhteşem Cuma), dün gece itibarıyla başladı.

    İran ile en uzun kara sınırına sahip Van'da, 3 gün sürecek alışveriş çılgınlığı için İranlı turist yoğunluğu yaşanıyor.

    Dün itibarıyla kapıda yoğunluğa neden olan İranlı turistler, 3 gün sürecek olan indirim günlerinden faydalanmak için geldikleri kentte otelleri doldurdu.

    OTELLER YÜZDE 100 DOLDU

    İranlı turistler, Van’ı çok sevdiklerini ve alışveriş yapmak için bu fırsatı değerlendirdiklerini belirtirken, otellerin yüzde 100 doluluk oranına ulaşması ise Vanlı turizmcileri sevindirdi.

    Alışveriş için Van'a gelen İranlıların gece eğlencesi VİDEO

    GÜNDÜZ ALIŞVERİŞ GECE EĞLENCE

    Kente gelen İranlı turistler, gündüzleri alışveriş yaparken, akşamları da kaldıkları otellerde bol bol eğlendi.

    İranlı sanatçıların müziği eşliğinde eğlenen turistler, mekanları karnaval havasına çevirdi.

    Alışveriş için Van a gelen İranlıların gece eğlencesi #1

    "VAN'I ÇOK SEVİYORUZ"

    İndirimli alışveriş günlerinden faydalanmak için Van'a geldiğini belirten Elham Zeyni, "Burası İran'a yakın olduğu için geliyoruz. Van'ı çok seviyoruz. Gündüzleri alışveriş yapıyoruz, akşamları da eğleniyoruz. Çok güzel geçiyor. Buradaki insanlar bizimle ilgileniyor. Çok memnunuz." diye konuştu.

    Alışveriş için Van a gelen İranlıların gece eğlencesi #2

    Alışveriş için Van a gelen İranlıların gece eğlencesi #3

    Alışveriş için Van a gelen İranlıların gece eğlencesi #4

    Alışveriş için Van a gelen İranlıların gece eğlencesi #5

    Alışveriş için Van a gelen İranlıların gece eğlencesi #6

    Alışveriş için Van a gelen İranlıların gece eğlencesi #7

    Alışveriş için Van a gelen İranlıların gece eğlencesi #8

    Alışveriş için Van a gelen İranlıların gece eğlencesi #9

    Alışveriş için Van a gelen İranlıların gece eğlencesi #10

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