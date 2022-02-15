Alışverişte 'en ucuz' ürünleri gösterecek! Birlikten Berekete mobil uygulaması nedir?

Ticaret Bakanlığı ucuz ürünleri gösteren mobil uygulama geliştiriyor. "Birlikten Berekete" uygulaması 1 Mart'tan itibaren kullanıma sunulacak. Peki Birlikte Berekete uygulaması nedir, nasıl indirilir?

Enflasyonla mücadelede yeni adımlar atılmaya devam ediyor.

Hayat pahalılığı sorununun çözüleceğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den 1'e indirildiğini açıkladı.

Vatandaşlar ise alışveriş yaparken marketleri karşılaştırıyor, bütçesine uygun fiyatta olanı alıyor.

Marketlerdeki ürünlere dair daha detaylı bilgi sunulması adına, "Birlikten Berekete" uygulaması hayata geçiriliyor.

Birlikten Berekete Mobil Uygulaması hakkında açıklamada bulunan Bakan Nureddin Nebati, uygulamaya ilişkin detayları aktardı.

Bakan Nebati'nin söz konusu mobil uygulamaya ilişkin yaptığı açıklamanın ardından Birlikten Berekete mobil uygulaması nedir? Birlikten Berekete mobil uygulaması nasıl indirilir? merak ediliyor.

BİRLİKTEN BEREKETE UYGULAMASI NEDİR

Bakan Nebati, Birlikten Berekete Mobil Uygulaması ile vatandaşların enflasyon düşüşüne katkı veren noktalarda ürün takibine bakacağını belirtti.

Satış noktaları, kategori ve ürün üzerindeki filtlerelerle kolay arama yapılacağını ifade eden Bakan Nebati, hesap makinesi özelliği ile 'en ucuz' ve 'en uygun' haritasının vatandaşların önüne çıkacağını söyledi.

"FİYAT TAKİBİ YAPILABİLECEK"

Bakan Nebati'nin açıklaması şöyle:

“Bir mobil uygulama başlatıyoruz. Mobil uygulama ile vatandaşlarımız enflasyonunun düşüşüne katkı veren satış noktalarında fiyatlara bakacak, kategorileri öne çıkaran duyuru alanlarını bulacak. Filtrelerden kolay arama yapacak, toplam alışveriş miktarını hesaplayacak uygulama 1 Mart’ta devreye girecek. Tüketiciye fiyat takibinin yapılmasına imkân sağlayan en uygun fiyatlı ürüne ulaşması sağlanacak ve bu mobil uygulamanın geliştirilmesiyle enflasyonla mücadelede ortaya konacak adımların tedbirlerini ortaya koymuş olacağız.”

Birlikten Berekete Mobil Uygulaması 1 Mart'ta kullanıma sunulacak. Ardından Google Play ve App Store'dan indirilebileceği düşünülüyor.