Aliya İzzetbegoviç’in ismi Bangladeş’te yaşatılacak

Sadakataşı Derneği, Bangladeş’te projelendirdiği Aliya İzzetbegoviç Eğitim Kompleksinin açılışını gerçekleştirdi. Projeden 240 Arakanlı mülteci öğrenci istifade edecek.

Bangladeş’te bulunan Sadakataşı ekibi cami, yetimhane, okul ve şadırvandan oluşan Aliya İzzetbegoviç Eğitim Kompleksinin açılışını gerçekleştirdi. Dernek ekibi yardım çalışmalarının devamında Arakanlı mültecilere Ramazan yardımı ulaştırdı.

Ülkelerinde yaşadıkları katliamlar nedeniyle komşu ülke Bangladeş’e 1,3 milyon Arakanlı sığınmış durumda. Derme çatma çadırlar ve bambudan yapılan evlerde barınan Arakanlı mülteciler eğitim, sağlık ve barınma gibi temel haklardan mahrum olarak yaşamlarını sürdürüyor. Arakanlı mültecilere düzenli olarak insani yardım ulaştıran Sadakataşı Derneği, kamplarda yaşanan eğitim sorunun çözümüne katkı sağlamak için projelendirdiği Aliya İzzetbegoviç Eğitim Kompleksinin açılışını gerçekleştirdi.

Ramazan yardımları

Bölgede bulunan Sadakataşı ekibi mülteci kamplarında yaşayan Arakanlı ailelere Ramazan yardımları ulaştırdı. Yardım çalışmaları kapsamında 1300 aileye gıda kumanyası, 400 aileye zekât dağıtımı gerçekleştirildi. Kurulan iftar sofralarında 855 mülteci ile bir araya gelindi.

Aliya İzzetbegoviç Eğitim Kompleksi

Bangladeş’in Chittagong kenti yakınlarında yer alan Cakaria bölgesinde Arakanlı yetimler için projelendirilen Aliya İzzetbegoviç Eğitim Kompleksinin açılışı Sadakataşı ekibi tarafından gerçekleştirildi. Açılış programına AK Parti İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy, Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, dernek ekibi ve bölge halkı katılım sağladı.

Aliya İzzetbegoviç Eğitim Kompleksinin inşa edildiği Chittagong, başkent Dakka’ya 260 kilometre uzaklıkta olup ülkenin güneydoğu bölgesinde yer almaktadır. Şehir on binlerce Arakanlı mülteciye ev sahipliği yapmakta. Bölgede yaşayan Arakanlı mülteciler barınma, güvenlik, sağlık ve eğitim başta olmak üzere birçok haktan mahrum yaşamlarını sürdürüyor.

Eğitim kompleksinin tamamlanmasıyla birlikte 240 öğrenci bu projede eğitim görecek. Bambudan evlerde veya kamp dışında bulunan çadırlarda yaşamlarını sürdüren 50 yetim ise yatılı olarak eğitimlerini komplekste görecek. Toplamda 2204 metrekare alan üzerine inşa edilen eğitim kompleksinde 4 öğretmen, müdür ve 2 aşçı görev alacak.

Lütfiye Küçük Camii

Aliya İzzetbegoviç Eğitim Kompleksi içerisinde 500 metrekare alan üzerine inşa edilen Lütfiye Küçük Camii Sadakataşı ekibi tarafından ibadete açıldı. 2 kat alan üzerine projelendirilen camide 600 kişi birlikte ibadet edebilecek.

Türkiye mazlumların yanında olmaya devam edecek

Eğitim merkezinin açılış programında konuşan Eyüp Özsoy yaptığı açıklamada; ‘‘Nerede bir mazlum nerede bir ihtiyaç sahibi varsa Türkiye her zaman onların yanında olmuş ve olmaya devam edecektir. Bugünde hem Bangladeşli hem de Arakanlı kardeşlerimize yardım etmek için buradayız. Açılışını yapacağımız Aliya İzzetbegoviç Camii ve Külliyesi inşallah bu birlikteliğimizin ve kardeşliğimizin önemli nişanelerinden birisi olacaktır. Sadakataşı Derneği’mizin o aşkla o şevkle o heyecanla yapmış olduğu bu güzel eserde emeği olan katkısı bulunan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca başta dernek başkanımız Kemal Bey olmak üzere Sadakataşı Derneği’nin tüm mensuplarına da yapmış oldukları güzel hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor hepsine ayrı ayrı tebrik ediyorum’’ İfadelerini kullandı.

240 öğrenci eğitim görecek

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal yapılan yardım çalışmaları sonra yaptığı konuşmada; ‘‘Dernek olarak kurulduğumuz tarihten itibaren Arakanlı mültecilere düzenli olarak insani yardım ulaştırıyoruz. Bugünde Ramazan çalışmaları kapsamında bulunduğumuz mülteci kamplarında zekât ve kumanya dağıtımları gerçekleştirdik. Kurduğumuz iftar sofralarında kardeşlerimizle bir araya geldik. Bosna’nın ilk cumhurbaşkanı olan Aliya İzzetbegoviç’in ismini verdiğimiz eğitim kompleksinin açılışını gerçekleştirdik. Komplekste 240 öğrenci ülke ve dini müfredat içeren eğitim görecek. Yardımların buraya ulaşmasında katkısı bulunan tüm hayırseverlere teşekkür ediyoruz’’ dedi.

Destek olmak için

Bu yılda Ramazan sevincini ihtiyaç sahipleriyle birlikte yaşamak için yardım çağrısında bulunan Sadakataşı, kumanya ve market kartı bedelini 300 TL, bayramlık bedelini 450 TL, fitre ve fidye bedelini 40 TL, iftar bedelini ise 50 TL olarak belirledi.

Ayrıca RAMAZAN yazıp 2989’a SMS göndererek 10 TL destekte bulunabilirsiniz. www.sadakatasi.org.tr sitesinden online bağış yapabilir ve derneğin 0216 614 04 61 numaralı irtibat telefonuna ulaşarak yetkililerin yönlendirmesiyle zekât, sadaka, fitre, bayramlık, iftar ve kumanya bağışlarınızı gerçekleştirebilirsiniz.