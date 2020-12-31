Alkol yasağı ne zaman başlıyor? 31 Aralık'ta tekel bayiler açık mı? Tekeller kaçta kapanıyor?

Alkol yasağı ne zaman başlıyor? 31 Aralık'ta tekel bayiler açık mı? Tekeller kaçta kapanıyor?

Sokağa çıkma yasağı günlerinde alkol satışının yasaklanması üzerine yılbaşı gecesi tekeller açık mı, alkol yasağı ne zaman başlıyor soruları gündeme geldi. 31 Aralık'ta alkol satışı var mı?

Yılbaşı nedeniyle İçişleri Bakanlığı genel kısıtlamaların kapsamını genişletti. Genelgeye göre yılbaşı günü 21.00'den itibaren 4 Ocak 2021 05.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Birçok insan yılbaşında sokağa çıkma yasağıyla birlikte alkol satışının olup olmayacağını merak ediyor.

Peki, Yılbaşında alkol satışı var mı? Alkol yasağı saat kaçta başlıyor kaçta bitiyor? İşte yılbaşında alkol kısıtlaması hakkında bilgiler..

ALKOL YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede yer alan "31 Aralık 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, hafta sonlarında (Cumartesi ve Pazar günleri) uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce illere gönderdiğimiz genelge kapsamında belirlenen usul ve esasların, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günleri için de geçerli olacak" açıklaması, yılbaşında da alkol satışı yapılmayacağını belirtti.

31 ARALIK TEKELLER KAÇA KADAR AÇIK?

Kısıtlama 31 Aralık Perşembe 21.00'da başlıyor. Tekellerde alkol satışı da kısıtlama başlayana kadar serbest olacak. Ardından Pazartesiye kadar alkol satışı yapılmayacak.

Bakanlığın yolladığı genelgeye göre; sokak kısıtlaması uygulanan hafta sonlarında, marketlerde alkol satışı yapılması yasak.

Cumartesi ve pazar günleri açık olan market ve bakkallardan alkollü içki satılmayacak. Alkol satışının yapıldığı tekel bayiler ise yasak boyunca kapalı olacak.