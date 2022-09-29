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    Alkollü içeceklere zam geliyor! İşte zamlı fiyata geçilecek tarih..

    Alkollü içeceklere zam geleceği haberi sosyal medyada gündem oldu.İşte zamlı fiyatların geçerli olacağı tarih..
    • 29.09.2022 - 16:47
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    Alkollü içeceklere zam geliyor! İşte zamlı fiyata geçilecek tarih..

    Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile alkol fiyatlarına zam geleceğini duyurdu.

    Alkollü içeceklere zam geleceği haberi sosyal medyada geniş yankı bulurken yeni zamların ne zaman geleceği konusu merak uyandırdı.

    Vatandaşlar alkollü içeceklere gelecek zamların ne kadar olacağı ve hangi tarihten itibaren geçerli olacağını öğrenmek için internette aramalarına hız verdi.

    Alkollü içeceklere zam geliyor! İşte zamlı fiyata geçilecek tarih.. #1

    Zamlı alkollü içecek listesini sosyal medya hesabından paylaşan Özgür Aybaş, zamların 1 Ekim Pazar günü itibariyle geçerli olacağını söyledi.


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